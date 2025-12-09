Doanh nghiệp tăng tốc dịp cuối năm

Càng về cuối năm, không khí làm việc tại các nhà máy, xưởng sản xuất ở TP HCM càng thêm nhộn nhịp.

Kỳ vọng cái Tết đủ đầy

Chị Nguyễn Thị Phương, công nhân Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (phường Dĩ An), phấn khởi cho biết đơn hàng công ty tăng, đồng nghĩa công nhân có nhiều việc làm thì cuối năm mới "rủng rỉnh" tiền để về quê. Chị Phương kể khi con gái lên 2, vợ chồng chị đã nhờ ông bà ngoại ở tỉnh Quảng Trị chăm, để cùng vào TP HCM lập nghiệp.

"Năm nào vợ chồng tôi cũng về quê đón Tết để được đoàn tụ với con và bố mẹ. Hơn 2 năm trở lại đây, nhờ công ty ăn nên làm ra nên thu nhập của hai vợ chồng cũng ổn định, hằng tháng có tiền gửi về cho ông bà nuôi con và cuối năm có dư để về quê ăn Tết. Làm công nhân được như vậy là vui lắm rồi" - chị Phương nói.

Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam hiện có hơn 8.000 công nhân, chuyên sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu. Theo bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Trưởng Phòng Kế hoạch, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty, năm nay đơn hàng vào dịp cuối năm của doanh nghiệp tăng mạnh nên công ty cần tuyển thêm từ 300-500 công nhân, nhưng khó tuyển đủ. Vì vậy, công ty phải đổi qua phương án cho công nhân tăng ca nhưng vẫn bảo đảm tối đa không quá 40 giờ/tháng.

"Hầu hết anh chị em công nhân đều rất muốn được tăng ca để tăng thu nhập vì giai đoạn cận Tết chi tiêu nhiều, nhất là có tiền để về quê sum họp với gia đình, quê hương" - bà Nhung nói.

Công nhân Công ty TNHH Điện tử Thông minh TCL Việt Nam tất bật cho những đơn hàng cuối năm 2025

Theo ghi nhận, thời điểm này, đa phần doanh nghiệp FDI ở khu vực Bình Dương đều có số lượng đơn hàng tăng. Vì vậy, họ phải mở rộng dây chuyền, tuyển thêm lao động, bởi nếu không tăng tốc thì có thể mất các đơn hàng quan trọng. Đặc biệt, trong lĩnh vực điện tử, nhiều doanh nghiệp cũng bước vào giai đoạn chạy nước rút.

Ông Trần Hưng Đạo, Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Foster chuyên sản xuất tai nghe nhìn nhận, dịp cuối năm thường thị trường sẽ tung ra sản phẩm mới, do đó các doanh nghiệp sản xuất cũng phải chạy đua để kịp tiến độ. Tại doanh nghiệp của ông, khi tăng đơn hàng ban giám đốc đã họp để thông qua các phương án như tăng dây chuyền sản xuất, tăng nhân sự, đồng thời làm việc với các đơn vị cung ứng bảo đảm đủ linh kiện, vật tư sản xuất và máy móc. "Thời điểm này để kịp tiến độ chủ yếu nhờ công nhân chịu khó tăng ca, chứ tuyển dụng thêm người thì vô cùng gian nan" - ông Đạo nói.

Loay hoay bài toán tuyển dụng

Thị trường lao động cuối năm bao giờ cũng nhộn nhịp bởi các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành đơn hàng hoặc mở thêm nhà máy... nên cần số lượng lớn lao động. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn loay hoay với bài toán tuyển dụng, vì tâm lý chung của công nhân là cố gắng làm hết năm để nhận tiền thưởng nên không có tình trạng nhảy việc.

Ngoài ra, những năm gần đây ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc xây dựng nhiều khu công nghiệp tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương nên không còn xu hướng dịch chuyển lao động vào miền Nam, thậm chí nhiều lao động xa quê nay lại chọn trở về quê hương lập nghiệp, sinh sống.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung cho biết để tuyển được 500 lao động như kế hoạch, công ty đã đưa ra rất nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt. Chẳng hạn, nhân viên nào giới thiệu được người vào làm sẽ được thưởng, kể cả người mới vào tại thời điểm này cũng sẽ nhận được một khoản tiền thưởng sau khi làm đủ 3 hoặc 6 tháng.

Ngoài ra, công ty cũng có những chế độ đãi ngộ mà ít doanh nghiệp nào làm được như năm nào cũng tổ chức xe đưa - đón công nhân về quê ăn Tết và trở lại nhà máy làm việc, mỗi tháng công nhân được nghỉ 2 ngày thứ bảy, xây nhà trẻ trong khuôn viên nhà máy để người lao động tiện đưa đón con, họ cũng chỉ đóng tiền ăn cho con, còn các chi phí khác được công ty đài thọ, hay như xây siêu thị Công đoàn để công nhân được mua sắm với giá ưu đãi hơn bên ngoài… Đây là những cách để công ty thu hút và giữ chân người lao động, song vẫn khá chật vật với việc tuyển dụng.

Bà Vũ Thị Thanh Huyền, Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Điện tử Thông minh TCL Việt Nam (KCN VSIP II-A, phường Vĩnh Tân), cho hay chỉ riêng quý IV đơn hàng của doanh nghiệp đã tăng hơn 30% và cần phải tuyển bổ sung số lượng lớn lao động. Từ tháng 10 đến nay, công ty tuyển thêm được 300 lao động, nhưng chủ yếu là lao động thời vụ, trong khi lực lượng này liên tục "nhảy việc" khiến doanh nghiệp rất đau đầu, vì thế buộc phải bố trí cho người lao động tăng ca, kể cả ngày chủ nhật.

Bà Huyền cho rằng dù đưa ra những ưu đãi lớn chưa từng có như tăng tiền giới thiệu từ 3 triệu đồng/người lên 5 triệu đồng/người hay tăng các chính sách phúc lợi như nâng bữa ăn ca lên từ 2 bữa thành 3 bữa/ngày, thưởng sản lượng hằng tháng, cũng như các khoản phụ cấp khác nhưng việc tuyển dụng cũng rất khó khăn.

Cơ hội cải thiện doanh thu Theo các chuyên gia, tình trạng "chạy đua đơn hàng" cuối năm là diễn biến quen thuộc của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, năm nay mức độ tăng tốc mạnh hơn do nhu cầu tiêu dùng phục hồi, đặc biệt sau giai đoạn COVID-19, các doanh nghiệp cũng muốn tận dụng thời điểm sức mua cao để cải thiện doanh thu. Với triển vọng thị trường tiếp tục duy trì sức nóng trong mùa mua sắm cuối năm, nhiều doanh nghiệp dự kiến sẽ giữ nguyên công suất cao ít nhất đến hết quý I năm sau để hoàn tất lượng đơn hàng tồn đọng và đáp ứng nhu cầu gia tăng từ các đối tác toàn cầu.



