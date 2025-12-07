Thị trường việc làm Tết "nóng" sớm: Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng hàng nghìn lao động

Sắp đến Tết Dương lịch và Tết Âm lịch Bính Ngọ 2026, thị trường lao động thời vụ đang "nóng" khi nhiều doanh nghiệp bán lẻ, F&B, logistics, sản xuất – phân phối hàng Tết đẩy mạnh tuyển dụng phục vụ cao điểm cuối năm. Sinh viên, lao động tự do, công nhân… tranh thủ tìm việc để tăng thu nhập.

Đông đảo sinh viên tham quan các gian hàng doanh nghiệp để tìm việc làm thêm dịp Tết 2026

Công ty TNHH Weset English Center với 11 cơ sở tại TPHCM đang tuyển nhiều vị trí như tư vấn khóa học, thực tập sinh kinh doanh, nhân sự; không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần giao tiếp tốt, tác phong năng động và có laptop, phương tiện di chuyển. Doanh nghiệp đưa ra thu nhập cạnh tranh, lịch làm việc linh hoạt, môi trường trẻ trung và hỗ trợ xác nhận thực tập.

Sinh viên tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Ngày hội việc làm bán thời gian lần thứ 8 – năm 2025 do Trường Đại học Mở TP HCM tổ chức

Ngày 5-12, Trường Đại học Mở TPHCM cũng đã tổ chức "Ngày hội việc làm bán thời gian" lần thứ 8 năm 2025, quy tụ 30 doanh nghiệp trực tiếp và 86 doanh nghiệp tuyển dụng trực tuyến, mang đến hơn 2.000 vị trí làm thêm Tết 2026 và 500 thực tập sinh từ các thương hiệu lớn như AEON, Circle K, Katinat, Golden Gate, KFC, McDonald's, Jollibee, FamilyMart, Starbucks…

Đông đảo sinh viên, người lao động tham gia "Ngày hội việc làm bán thời gian lần thứ 8 – năm 2025" do Trường Đại học Mở TPHCM tổ chức

Theo TS.GVCC. Lê Xuân Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM, khảo sát cho thấy 83,2% tân sinh viên có nhu cầu làm thêm để trải nghiệm, rèn kỹ năng và cải thiện thu nhập. Nhà trường khuyến khích sinh viên lựa chọn công việc phù hợp để bảo đảm việc học vẫn là trọng tâm.



TS.GVCC. Lê Xuân Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM phát biểu tại ngày hội

Ông cảnh báo một số sinh viên dễ bị lôi kéo vào đa cấp trá hình hoặc công việc rủi ro, nên trường đã mở rộng hợp tác với doanh nghiệp uy tín nhằm mang lại cơ hội việc làm an toàn, minh bạch và có giá trị phát triển kỹ năng.

"Việc tăng cường hợp tác với doanh nghiệp là một phần trong sứ mệnh 'đào tạo gắn liền với thực tiễn'. Qua các hoạt động hướng nghiệp và kết nối việc làm, sinh viên được trải nghiệm và phát triển năng lực ngay từ giảng đường. Sau 8 năm, Ngày hội việc làm bán thời gian đã thu hút 336 doanh nghiệp với hơn 7.500 cơ hội việc làm thêm và thời vụ" – TS Lê Xuân Trường cho biết.