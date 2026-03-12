HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Doanh nghiệp trúng bốc thăm mua gần 30kg vàng lậu bị thu giữ ở Hà Tĩnh có địa chỉ tại Nghệ An

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt ở Nghệ An là doanh nghiệp đã trúng bốc thăm mua gần 30kg vàng lậu bị thu giữ tại Hà Tĩnh với giá 142 tỉ đồng.

Ngày 12-3, lãnh đạo Sở Tài chính Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa tiến hành tổ chức bốc thăm quyền mua tài sản là gần 30kg vàng tinh khiết được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Đây là số vàng được cơ quan chức năng tịch thu từ các vụ buôn lậu trước đó.

Doanh nghiệp được mua gần 30kg vàng lậu ở Hà Tĩnh có địa chỉ ở đâu? - Ảnh 1.

Người dân tham gia bỏ phiếu mua vàng tại Sở Tài chính Hà Tĩnh.

Tại buổi bốc thăm, có 6 doanh nghiệp tham gia. Tuy nhiên, không có doanh nghiệp nào tại Hà Tĩnh đăng ký bốc thăm mua số vàng này.

Theo quy định, trước khi tham gia bốc thăm, khách hàng phải đặt cọc hơn 28 tỉ đồng, tương đương 20% giá trị tài sản được bán. Trường hợp trúng bốc thăm và đã ký hợp đồng mua nhưng sau đó không tiếp tục giao dịch, khách hàng sẽ bị mất toàn bộ khoản tiền đặt cọc.

Doanh nghiệp được mua gần 30kg vàng lậu ở Hà Tĩnh có địa chỉ ở đâu? - Ảnh 2.

Có 6 doanh nghiệp tham gia buổi bốc thăm mua vàng tại Sở Tài chính Hà Tĩnh

Kết quả bốc thăm cho thấy Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt, có địa chỉ tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, là đơn vị trúng quyền mua số vàng nói trên.

Sau khi trúng bốc thăm, đại diện doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua tài sản theo quy định.

Theo đại diện của Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt, doanh nghiệp này sẽ hoàn tất thủ tục thanh toán để nhận tài sản trong vòng 5-10 ngày tới theo quy định.

Doanh nghiệp được mua gần 30kg vàng lậu ở Hà Tĩnh có địa chỉ ở đâu? - Ảnh 3.

Đại diện Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt tiến hành ký hợp đồng mua tài sản sau khi đã trúng bốc thăm.

Được biết, Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tác và kinh doanh vàng. Số vàng mua được có hàm lượng thấp nhất từ 99,9-99,95%, do đó công ty sẽ tiến hành phân kim để nâng hàm lượng lên 99,99% trước khi đưa vào chế tác.

Trước đó, Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo bán gần 30 kg vàng tinh khiết (Au), với khối lượng 29.935,6 gram. Giá bán tài sản hơn 142 tỉ đồng. Số vàng trên có nguồn gốc từ các vụ việc buôn lậu vàng và đã bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ.

Tin liên quan

Ngỡ ngàng cách thức vận chuyển 500 kg vàng lậu vào Việt Nam

Ngỡ ngàng cách thức vận chuyển 500 kg vàng lậu vào Việt Nam

Sẽ có bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, cung cấp miễn phí cho học sinh; Bến Ninh Kiều ngập nặng;… là những tin tức hôm nay đáng chú ý

Đường đi của vàng lậu và bài toán chênh lệch giá

Vàng là mặt hàng có giá trị kinh tế cao, dễ vận chuyển nên việc kiểm soát buôn lậu là rất khó nếu không giải quyết được bài toán chênh lệch giá

Cái kết đắng cho 3 người phụ nữ mang vàng lậu về TP HCM

(NLĐO) - Các đối tượng lợi dụng chính sách cho phép phương tiện qua lại cửa khẩu mà không cần kiểm soát hải quan để vận chuyển vàng lậu.

tỉnh Nghệ An cơ quan chức năng Sở Tài chính kinh doanh vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo