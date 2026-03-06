HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nguồn gốc của gần 30kg vàng tinh khiết vừa được tỉnh Hà Tĩnh rao bán có từ đâu?

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Sở Tài chính Hà Tĩnh vừa thông báo bán gần 30kg vàng tinh khiết (Au) được thu giữ từ các vụ buôn lậu , trị giá hơn 142 tỉ đồng.

Sáng 6-3, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra thông báo bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là vàng tinh khiết (Au) với khối lượng 29.935,6 gram (gần 30 kg), với giá bán hơn 142 tỉ đồng.

Hình minh hoạ

Số tài sản trên được Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh bán theo hình thức niêm yết công khai.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Tài chính cũng thông tin số vàng trên có nguồn gốc từ các vụ buôn lậu bị phát hiện, xử lý trước đó và đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định.

Văn phòng sở chủ trì, phối hợp Phòng Giá và Công sản tổ chức niêm yết giá tại trụ sở cơ quan, đăng tải thông tin về tài sản trên trang thông tin điện tử về tài sản công.

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh thông báo địa điểm, thời hạn xem tài sản niêm yết giá tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII (địa chỉ số 177, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Thời gian xem tài sản đến 17 giờ 30 phút ngày 11-3-2026.

Thời hạn đăng ký mua tài sản niêm yết giá đến 17 giờ 30 phút ngày 11-3-2026. Địa điểm đăng ký tại Sở Tài chính, địa chỉ: số 16A, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản vào 8 giờ 30 phút ngày 12-3-2026 tại Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

