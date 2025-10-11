Doanh nghiệp vận tải lo ùn tắc hàng hóa do thiếu lái xe hạng FC

Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; định hướng xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 do Bộ Xây dựng tổ chức mới đây, các hiệp hội vận tải bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu hụt lái xe, đặc biệt là lái xe hạng FC.

Doanh nghiệp vận tải hàng hóa lo ùn tắc hàng hóa do thiếu lái xe hạng FC. Ảnh: Văn Duẩn

Theo quy định, người có giấy phép lái xe xe ô tô hạng FC được phép điều khiển các loại xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế chuyên chở từ 3.500 kg trở lên; máy kéo kéo một rơ-moóc có trọng tải thiết kế chuyên chở từ 3.500 kg trở lên; xe ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế chuyên chở dưới 3.500 kg; xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế chuyên chở dưới 3.500 kg; máy kéo kéo một rơ-moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg…

Theo ông Đặng Văn Chung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, hiện nay nhiều doanh nghiệp vận tải container và sơ-mi rơ-moóc có tới 25–30% phương tiện phải nằm bãi do thiếu lái xe. Nguyên nhân đến từ khó khăn trong đào tạo, cấp giấy phép lái xe, chế tài xử phạt hiện nay quá nặng và số lượng lái xe rời bỏ nghề ngày càng tăng.

Ông Bùi Văn Quảng, Chủ tịch Hiệp hội vận tải hàng hóa TP HCM, cho rằng vận tải hàng hóa là mắt xích quan trọng của chuỗi logistics, song hiện lĩnh vực này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ lái xe, đặc biệt là các hạng C, E và FC – lực lượng then chốt cho vận tải container và hàng hóa khối lượng lớn.

"Theo khảo sát, nhiều doanh nghiệp hiện thiếu từ 30 - 60% lái xe, dẫn đến việc giảm đơn hàng, hoạt động không ổn định và tiềm ẩn nguy cơ ách tắc hàng hóa, thậm chí phá sản"- ông Quảng nói.

Theo ông Quảng có 4 nguyên nhân chính, do: Nghề lái xe có tính chất nặng nhọc, áp lực cao, ít hấp dẫn lao động trẻ; quy định độ tuổi thi bằng FC còn bất cập khi 21 tuổi mới được thi bằng C và đợi đến 24 tuổi mới được thi bằng FC, gây kéo dài thời gian và tăng chi phí; cơ sở đào tạo bằng FC khan hiếm, nhiều trường không mở lớp do quy định khắt khe, khiến người học khó tiếp cận. Ngoài ra còn có nguyên nhân do chế tài xử phạt ngày càng cao, việc gửi phạt nguội chậm khiến nhiều lái xe nản lòng.

Tại Hải Phòng, ông Đặng Thế Phương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hải Phòng, cho biết qua khảo sát có từ 25-30% phương tiện ô tô đầu kéo của doanh nghiệp vận tải trên địa bàn này phải nằm bãi, không hoạt động được do thiếu lái xe. "Nếu không có giải pháp tháo gỡ, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng logistics từ cảng Hải Phòng đi các tỉnh, thành phố là hiện hữu, đặc biệt vào thời điểm cao điểm như Tết Nguyên đán"- ông Phương nhấn mạnh.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ sớm có giải pháp tháo gỡ toàn diện, từ công tác đào tạo, nâng hạng giấy phép lái xe đến chính sách hỗ trợ nhằm thu hút nhân lực lái xe.

Cụ thể, ông Quảng kiến nghị xem xét hạ độ tuổi thi bằng lái xe hạng FC xuống 20 tuổi và cho phép thi trực tiếp mà không bắt buộc phải qua bằng C, nếu người học đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Cùng đó, cải tiến chương trình đào tạo lái xe hạng FC theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu cho người học; khuyến khích các cơ sở đào tạo mở lớp đào tạo lái xe hạng FC và công khai danh sách để học viên dễ tìm kiếm.

"Việc sớm tháo gỡ các vướng mắc này sẽ góp phần ổn định nguồn nhân lực, giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải"- ông Quảng nhấn mạnh.