Doanh nghiệp xe điện du lịch "cầu cứu", Sở Xây dựng Đà Nẵng lên tiếng

Ngày 16-6, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin về hoạt động xe chở người 4 bánh có gắn động cơ (xe điện du lịch – PV) nhằm phản hồi nội dung bài viết "Sau TP HCM, Đà Lạt, đến lượt xe điện du lịch ở Đà Nẵng lên tiếng cầu cứu" đăng trên Báo Người Lao Động ngày 7-6.

Xe điện du lịch Đà Nẵng "đắp chiếu" vì vướng quy định

Theo Sở Xây dựng, từ khi Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm xe điện du lịch, có 4 doanh nghiệp đầu tư 85 xe và đưa vào khai thác (trước năm 2017). Đến tháng 12-2024 có thêm 15 xe được đầu tư, khai thác.

"Trên cơ sở đánh giá tổng kết hoạt động thí điểm, Chính phủ đã yêu cầu UBND các tỉnh thành thông báo chỉ thực hiện thí điểm đến hết 31-12-2024" - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết thêm.

Cũng theo Sở Xây dựng, từ ngày 1-1-2025, hoạt động của xe điện du lịch được thực hiện theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 34 Luật này: "Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ là xe có từ bốn bánh trở lên, chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có kết cấu để chở người, vận tốc thiết kế không lớn hơn 30 km/h, số người cho phép chở tối đa 15 người (không kể người lái xe)".

Đồng thời, Nghị định 165/2024/NĐ-CP quy định "Từ ngày 15-2-2025, đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, chỉ tổ chức hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông; đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, chỉ tổ chức hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 50 km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông".

Tài xế xe điện du lịch thất nghiệp, chuyển nghề thành tài xế Grab bike

Về đề xuất lắp thêm các biển báo tốc độ để xe điện du lịch hoạt động đúng quy định, Sở Xây dựng cho hay việc này cần thực hiện theo quy định của pháp luật về báo hiệu đường bộ và căn cứ vào điều kiện thực tế của đoạn, tuyến đường, kết cấu hạ tầng giao thông, lưu lượng, loại phương tiện và thời gian trong ngày, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác hiệu quả.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết hoạt động thực tế của xe điện du lịch còn một số hạn chế, bất cập tác động đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trước đó, Cục CSGT đã đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 165/2024/NĐ-CP về quản lý, kiểm soát hoạt động của xe điện du lịch.

"Sở Xây dựng cùng các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương luôn ghi nhận sự đóng góp của các loại hình kinh doanh vận tải đường bộ vào sự phát triển kinh tế, du lịch của thành phố, đồng thời chia sẻ một số khó khăn của doanh nghiệp khi phải thay đổi phạm vi hoạt động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.

Tuy nhiên, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của thành phố thì các hoạt động liên quan xe điện du lịch phải đảm bảo không làm ảnh hưởng, xung đột đối với các loại phương tiện khác khi cùng tham gia giao thông, đặc biệt hoạt động đi lại bình thường của đông đảo người dân" - Phòng Vận tải và An toàn giao thông, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau gần 4 tháng dừng hoạt động, doanh nghiệp xe điện du lịch Đà Nẵng rơi vào kiệt quệ, hơn 200 lao động ảnh hưởng việc làm, lái xe phải đi chạy Grab.

Thiệt hại nặng nề, các doanh nghiệp đã làm đơn trình bày gửi chính quyền, cơ quan truyền thông, báo chí.

Đà Nẵng không chỉ đạo hay kêu gọi doanh nghiệp đầu tư thêm phương tiện Trước phản ánh của các doanh nghiệp về việc đầu tư xe theo chỉ đạo của thành phố, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay trong giai đoạn thí điểm hoạt động xe điện du lịch, UBND thành phố, các cơ quan chức năng địa phương luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động. "Đây là loại hình vận tải thí điểm, loại phương tiện này hoạt động trong phạm vi hạn chế nên UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) không chỉ đạo hay kêu gọi doanh nghiệp đầu tư thêm phương tiện" - thông báo nêu rõ. Một phần công văn của Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng (cũ) về việc đầu tư bổ sung xe chở người bốn bánh có gắn động cơ điện