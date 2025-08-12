Doanh nhân Madam Truyền cùng dàn sao dự giải pickleball quốc tế Kingtek 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Doanh nhân Madam Truyền cùng dàn sao dự giải pickleball quốc tế Kingtek 2025

Đông Linh - Ảnh: Hoàng Hằng

(NLĐO) - Giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 sắp diễn ra tại Grand Pickleball Arena (Malaysia) hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi có sự tham dự của nhiều tay vợt mạnh.

Ban Tổ chức Giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 đã chính thức chốt danh sách VĐV tham dự ở tất cả 8 nội dung, thuộc 3 nhóm trình độ gồm novice (tay vợt mới), intermediate (trung cấp) và open (mở rộng). Giải đấu tạo sức hút mạnh mẽ khi có gần 700 tay vợt của Malaysia, Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Indonesia… đăng ký tham gia.

Doanh nhân Madam Truyền cùng dàn sao dự giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 - Ảnh 1.

Doanh nhân Madam Truyền tổ chức đội pickleball Kingtek tham dự giải

Ở nội dung Open có sự xuất hiện của nhiều tay vợt mạnh như Hồ Vũ Hoàn, Hoàng Thành Trung (Việt Nam), Mayur Patil (Ấn Độ), Karina Aditya (Indonesia), Sarge Kaur (Malaysia)…

Cựu tuyển thủ quần vợt Malaysia Colin Wong xác nhận tham dự giải sau khi chính thức chia tay quần vợt. Tìm thấy đam mê với môn thể thao mới pickleball, Colin Wong quyết định nghỉ ngang công việc tại Mỹ, tập trung luyện tập và thi đấu pickleball.

Doanh nhân Madam Truyền cùng dàn sao dự giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 - Ảnh 2.

Cựu tuyển thủ quần vợt Malaysia Colin Wong sẽ tranh tài tại giải

Cựu tuyển thủ quần vợt Việt Nam Hoàng Thành Trung cũng tìm thấy niềm vui khi đến với pickleball. Nhờ tập luyện chăm chỉ, ở tuổi 43, Hoàng Thành Trung vẫn duy trì được nền tảng thể lực tốt. Ngoài ra còn có cặp Đình Chuyên - Hưng Thiện từng vô địch lứa tuổi 19+ giải quốc tế Malaysia mở rộng trước đó cũng góp mặt tranh tài.

Với nội dung thi đấu đa dạng, giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 tạo cơ hội cho nhiều tay vợt từ phong trào đến đỉnh cao thể hiện niềm đam mê, giao lưu, kết nối.

Trên tinh thần đó, doanh nhân Madam Truyền, Chủ tịch CLB Kingtek Pickleball và là Trưởng ban tổ chức giải, cũng mạnh dạn đăng ký tham gia.

Doanh nhân Madam Truyền cùng dàn sao dự giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 - Ảnh 3.

Bà Delima Ibrahim, quyền chủ tịch Hiệp hội Pickleball Malaysia, tham gia thi đấu

"Pickleball là môn thể thao vui, khỏe, dễ chơi, dễ kết nối mọi người. Chúng tôi quyết định tổ chức giải đấu tại Malaysia nhằm giới thiệu, quảng bá cộng đồng pickleball Việt Nam với bạn bè pickleball khu vực và thế giới. Đây còn là cơ hội để các tay vợt giao lưu, cọ xát, học hỏi, trải nghiệm thi đấu ở giải đấu cấp độ quốc tế" - doanh nhân Madam Truyền chia sẻ.

Giải đấu còn có sự tham gia tranh tài của bà Delima Ibrahim, quyền chủ tịch Hiệp hội Pickleball Malaysia.

Giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 - diễn ra trong hai ngày 16 và 17-8 - có cơ cấu giải thưởng khá hấp dẫn. Phần thưởng cho danh hiệu vô địch các nội dung mở rộng là 5.000 RM (khoảng 30 triệu đồng), vô địch các nội dung trung cấp là 3.000 RM (khoảng 18 triệu đồng) và vô địch các nội dung dành cho nhóm VĐV mới chơi là 2.000 RM (khoảng 12 triệu đồng).

Tin liên quan

Một công ty Việt Nam tổ chức Giải Pickleball quốc tế tại Malaysia

Một công ty Việt Nam tổ chức Giải Pickleball quốc tế tại Malaysia

(NLĐO) - Giải Pickleball Kingtek International 2025 sắp khởi tranh tại Malaysia với sự tham dự của đông đảo các tay vợt hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Vợ Lý Hoàng Nam xếp nhì đôi nữ Giải Kingtek Pickleball - Cúp Madam Truyền

(NLĐO) - Hơn 100 tay vợt nữ phong trào đã tham dự giải đấu pickleball chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ, diễn ra trọn ngày 23-2 tại TP HCM.

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn ký kết hợp tác phát triển quần vợt, pickleball

(NLĐO) - Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP HCM ký kết hợp tác nhằm phát triển hai bộ môn thể thao trong cộng đồng doanh nghiệp.

Pickleball quốc tế Malaysia Grand Pickleball Arena madam Truyền Giải pickleball quốc tế Kingtek Kingtek Pickleball
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo