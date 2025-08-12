Doanh nhân Madam Truyền cùng dàn sao dự giải pickleball quốc tế Kingtek 2025

Ban Tổ chức Giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 đã chính thức chốt danh sách VĐV tham dự ở tất cả 8 nội dung, thuộc 3 nhóm trình độ gồm novice (tay vợt mới), intermediate (trung cấp) và open (mở rộng). Giải đấu tạo sức hút mạnh mẽ khi có gần 700 tay vợt của Malaysia, Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Indonesia… đăng ký tham gia.



Doanh nhân Madam Truyền tổ chức đội pickleball Kingtek tham dự giải

Ở nội dung Open có sự xuất hiện của nhiều tay vợt mạnh như Hồ Vũ Hoàn, Hoàng Thành Trung (Việt Nam), Mayur Patil (Ấn Độ), Karina Aditya (Indonesia), Sarge Kaur (Malaysia)…

Cựu tuyển thủ quần vợt Malaysia Colin Wong xác nhận tham dự giải sau khi chính thức chia tay quần vợt. Tìm thấy đam mê với môn thể thao mới pickleball, Colin Wong quyết định nghỉ ngang công việc tại Mỹ, tập trung luyện tập và thi đấu pickleball.

Cựu tuyển thủ quần vợt Malaysia Colin Wong sẽ tranh tài tại giải

Cựu tuyển thủ quần vợt Việt Nam Hoàng Thành Trung cũng tìm thấy niềm vui khi đến với pickleball. Nhờ tập luyện chăm chỉ, ở tuổi 43, Hoàng Thành Trung vẫn duy trì được nền tảng thể lực tốt. Ngoài ra còn có cặp Đình Chuyên - Hưng Thiện từng vô địch lứa tuổi 19+ giải quốc tế Malaysia mở rộng trước đó cũng góp mặt tranh tài.

Với nội dung thi đấu đa dạng, giải pickleball quốc tế Kingtek 2025 tạo cơ hội cho nhiều tay vợt từ phong trào đến đỉnh cao thể hiện niềm đam mê, giao lưu, kết nối.

Trên tinh thần đó, doanh nhân Madam Truyền, Chủ tịch CLB Kingtek Pickleball và là Trưởng ban tổ chức giải, cũng mạnh dạn đăng ký tham gia.

Bà Delima Ibrahim, quyền chủ tịch Hiệp hội Pickleball Malaysia, tham gia thi đấu

"Pickleball là môn thể thao vui, khỏe, dễ chơi, dễ kết nối mọi người. Chúng tôi quyết định tổ chức giải đấu tại Malaysia nhằm giới thiệu, quảng bá cộng đồng pickleball Việt Nam với bạn bè pickleball khu vực và thế giới. Đây còn là cơ hội để các tay vợt giao lưu, cọ xát, học hỏi, trải nghiệm thi đấu ở giải đấu cấp độ quốc tế" - doanh nhân Madam Truyền chia sẻ.

Giải đấu còn có sự tham gia tranh tài của bà Delima Ibrahim, quyền chủ tịch Hiệp hội Pickleball Malaysia.