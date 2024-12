Doanh thu VRG vượt 1 tỉ USD

Ngày 19-12, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên của tập đoàn năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Báo cáo VRG cho thấy các chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2024 đều ước đạt tăng so với cùng kỳ năm 2023 và tăng so với kế hoạch. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 26.307 tỉ đồng, tăng 6,5%; lợi nhuận trước thuế 4.450 tỉ đồng, tăng 8,2%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 3.746 tỉ đồng, tăng 11,1% đặc biệt nộp ngân sách ước đạt 6.100 tỉ đồng, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một điểm nổi bật của năm nay là cổ phiếu Tập đoàn (mã chứng khoán: GVR) cao nhất kể từ ngày niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam vào năm 2019 với giá cổ phiếu tại thời điểm ngày 15-7 đạt mức 39.000 đồng/cổ phiếu; giá trị vốn hóa khoảng 130.000 đến 150.000 tỉ đồng.

Quang cảnh hội nghị tổng kết VRG ngày 19-12

Sản xuất, kinh doanh mủ cao su là mảng chính của VRG nhưng năm nay gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, thiên tai. Cụ thể, nắng nóng kéo dài nên bắt đầu thu hoạch trễ khoảng 1 tháng; mưa bão, lũ lụt cuối năm ảnh hưởng lớn đến sản lượng mủ thu hoạch; thiếu hụt lao động cạo mủ cục bộ ở một số công ty cao su.

Dù vậy, nhờ giá bán mủ cao su tăng nên các công ty thành viên VRG đã đạt được doanh thu và lợi nhuận đề ra.

Ông Đỗ Hữu Huy (giữa) – Phó Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 2 đơn vị là Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn (bìa phải) và Công ty CP Cao su Bà Rịa Kampong Thom (bìa trái)

Đảm bảo có hiệu quả Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, đánh giá cao những nỗ lực của VRG trong việc thực hiện, tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo có hiệu quả, duy trì ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động. "VRG là DN hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đều có tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận cao hơn tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp cả nước là 3%. Năm 2024, mã chứng khoán GVR của Tập đoàn tiếp tục vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Forbes bình chọn. Ngoài ra, VRG còn đứng thứ 13 trong top 43 DN có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất trên Sàn giao dịch chứng khoán HOSE" - ông Đỗ Hữu Huy ghi nhận.

Năm nay, VRG ước tính thu hoạch được 445.200 tấn mủ cao su, vừa đạt chỉ tiêu đề ra; thu mua ước đạt 77.921 tấn, tăng 3,5%; tiêu thụ ước đạt 521.651 tấn, tăng 0,3%. Doanh thu khối cao su năm 2024 ước đạt 24.582 tỉ đồng, bằng 110,7% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế ước đạt 4.718 tỉ đồng, bằng 122,9% kế hoạch năm 2024.

Tuy nhiên, các lĩnh vực khác như gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su gặp rất nhiều khó khăn, một số công ty phải thu hẹp sản xuất; mảng kinh doanh hạ tầng KCN bị vướng do dự án chậm tiến độ.

Về kiến nghị, trong mảng cao su, VRG đề nghị cơ quan chức năng xem thông qua Đề án "Hoàn thiện cơ chế, chính sách ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh gỗ cây cao su". Đây là vướng mắc lâu nay của ngành cao su khi gỗ cao su được xem là tài sản cố định chứ không được xem là sản phẩm như mủ cao su. VRG cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu đưa một số chủng loại sản phẩm cao su là sản phẩm Quốc gia theo chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 tại Quyết định số:157/QĐ-TTg, ngày 01/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG, phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG, đánh giá năm 2024 có nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế, chính trị toàn cầu; thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục tác động lớn… nhưng VRG đã nỗ lực phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. VRG đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh so với kế hoạch giao, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 81.000 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 11 triệu đồng/người/tháng, tăng 30% so với năm 2023.

Ông Trần Công Kha (đứng), Chủ tịch HĐQT VRG

Ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG, dự báo năm 2025 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn thử thách. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cần thực hiện quyết liệt, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2025 nhằm tối đa hóa nguồn thu đảm bảo hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2025 và kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và chiến lược sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

VRG cũng sẽ tục kiến nghị với các Bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các địa phương trong việc tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế sử dụng đất đai, sử dụng hiệu quả chuỗi giá trị của Tập đoàn nhằm phát huy tiềm năng, nguồn lực của Tập đoàn.

VRG cũng tiếp tục phát triển bền vững trên nền tảng 3 trụ cột: Phát triển kinh tế – Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm xã hội. Tiếp tục thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Tập đoàn năm 2023-2030, tầm nhìn 2050.

Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trao Huân chương Lao Động hạng nhất cho ông Ngô Quyền – Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Việt Lào

Tại hội nghị cũng tổ chức trao thưởng đến các tổ chức, cá nhân thuộc VRG.

Trong đó, ông Ngô Quyền, Giám đốc Công ty CP Cao su Việt Lào, được nhận Huân chương Lao động hạng I. Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn và Công ty CP Cao su Bà Rịa Kampong Thom được nhận cờ thi đua của Chính phủ.

VRG trao Giấy khen cho 12 cá nhân là công nhân người Lào, Campuchia, đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt giải cao tại Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2024

Đặc biệt, Tổng giám đốc VRG đã ký Giấy khen cho 12 cá nhân là công nhân người Lào, Campuchia, đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt giải cao tại Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2024, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và Tập đoàn.