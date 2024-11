VRG lãi đột biến trong quý 3 nhờ đâu?

VRG vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM báo cáo tài chính quý 3 kèm giải trình do có sự chênh lệch lợi nhuận sau thuế hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính quý 3 cho thấy VRG có doanh thu 7.717 tỉ đồng trong khi quý 3-2024 là 6.199 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 1.121 tỉ đồng (cùng kỳ gần 494 tỉ đồng), tức gấp gần 2,3 lần.

Về sự chênh lệch này, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG, giải thích nguyên nhân chính chủ yếu là do giá bán mủ cao su cao hơn so cùng kỳ năm trước làm lợi nhuận sản xuất kinh doanh mủ cao su tăng lên; phần lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng; thu nhập từ bồi thường thu hồi đất, trả đất về địa phương kỳ này tăng so với kỳ trước làm lợi nhuận khác tăng.

Lũy kế đến 9 tháng đầu năm, doanh thu VRG đạt 16.961 tỉ đồng trong khi cùng kỳ là 14.503 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2.705 tỉ đồng trong khi cùng kỳ là 1.954 tỉ đồng. So với kế hoạch cả năm 2024 là doanh thu 24.999 tỉ đồng, VRG đã đạt gần 68%; kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay là 3.437 tỉ đồng thì VRG đã đạt gần 78%.

Cao su tăng giá giúp hiệu quả kinh doanh của VRG tăng. Trong ảnh là các sản phẩm mẫu của VRG

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết tháng 10, Việt Nam đã xuất khẩu được 1,6 triệu tấn cao su, mang về 2,54 tỉ USD, giảm 4% về khối lượng nhưng tăng 17,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Giá cao su xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.635 USD/tấn, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2023.

VRG đang quản lý 115 công ty gồm 99 công ty con và 16 công ty liên kết. Trong 99 công ty con có 63 công ty trồng cao su với tổng diện tích vườn cây Tập đoàn đang quản lý là 397.882 ha, (trong nước là 283.430 ha, tại Campuchia 87.772 ha và tại Lào là 26.680 ha), 10 công ty chế biến gỗ, 6 công ty khu công nghiệp, 11 công ty công nghiệp và dịch vụ, 9 công ty thuộc ngành khác.

VRG tập trung vào 5 lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm: Trồng, chế biến, kinh doanh cao su; Chế biến gỗ; Sản phẩm công nghiệp cao su; Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

VRG dời địa điểm giao dịch đến trụ sở