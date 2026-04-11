Văn hóa - Văn nghệ

Độc đáo Lễ cúng rừng thu hút hàng ngàn người ở Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, Lễ cúng rừng ở Gia Lai còn lan tỏa thông điệp bảo vệ rừng, phát triển bền vững.

Ngày 11-4, UBND xã Gào, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ cúng rừng năm 2026 tại khu rừng thiêng làng De Chí, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự. 

Chương trình nằm trong kế hoạch bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Lễ cúng rừng Gia Lai 2026: Sự kiện văn hóa Độc đáo thu hút hàng ngàn người - Ảnh 1.

Lễ cúng rừng năm 2026 tại khu rừng thiêng làng De Chí đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách

Lễ cúng rừng là nghi thức lâu đời của cộng đồng người Jrai tại hai làng De Chí và O Grang, thể hiện lòng biết ơn đối với rừng – nguồn sống, nguồn che chở gắn bó mật thiết với đời sống con người. 

Đây cũng là dịp để bà con cầu mong thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, buôn làng bình yên, ấm no.

Trong không khí trang nghiêm, già làng Puih Long và Siu Dơih đại diện dân làng thực hiện nghi thức dâng lễ vật gồm heo, gà, rượu cần bên cây cổ thụ linh thiêng. 

Tiếng khấn vang lên giữa đại ngàn, mời gọi các Yàng – thần núi, thần rừng, thần nước, thần đất… về chứng giám, phù hộ cho dân làng khỏe mạnh, sản xuất thuận lợi, rừng xanh bền vững, muông thú sinh sôi, nguồn nước dồi dào.

Sau phần lễ, đại diện hai làng De Chí và O Grang bày tỏ sự đồng lòng, cam kết không chặt phá rừng, tích cực trồng cây, phòng chống cháy rừng và giáo dục thế hệ trẻ nâng cao ý thức bảo vệ rừng.

Phần hội diễn ra sôi nổi tại sân vận động làng O Gia với nhiều hoạt động như trình diễn cồng chiêng, giao lưu văn hóa, thi đấu trò chơi dân gian, trưng bày sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương. 

Đêm khai mạc cùng ngày có nhiều tiết mục đặc sắc, trong đó nổi bật là trình diễn chế biến cá ngừ đại dương, thu hút đông đảo người xem.

Lễ cúng rừng không chỉ góp phần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên rừng, hướng tới phát triển bền vững, đồng thời quảng bá hình ảnh Gia Lai đến du khách gần xa trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Tin liên quan

"Đại ngàn chạm biển xanh" tạo cú hích truyền thông cho du lịch Gia Lai

(NLĐO) - Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 cùng Mega Concert “Đại ngàn chạm biển xanh” lọt top chiến dịch truyền thông nổi bật trong tuần.

Hé lộ giá trị văn bia Champa cổ ở Gia Lai qua nghiên cứu quốc tế

(NLĐO) - Văn bia Champa cổ hiếm gặp ở Gia Lai tiếp tục được nghiên cứu, giải mã bằng công nghệ hiện đại.

Phát hiện điều bất ngờ tại tháp Dương Long ở Gia Lai

(NLĐO) - Trong quá trình dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị khai quật khảo cổ, công nhân đã phát hiện 2 phù điêu Champa quý tại tháp Dương Long, tỉnh Gia Lai.

tỉnh Gia Lai Phát triển bền vững Giao lưu văn hóa văn hóa truyền thống năm du lịch quốc gia
