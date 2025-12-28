HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026

Xuân Huy- Quốc Thắng

(NLĐO) - Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 là xuất bản phẩm thú vị, không chỉ để xem ngày tháng mà còn khơi gợi cảm hứng lên đường, khám phá vẻ đẹp quê hương.

Sáng 28-12, tại Đường Sách TP HCM diễn ra chương trình giao lưu và ra mắt Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 "Hương rừng - Gió biển" của tác giả - nhà du khảo Đào Kim Trang.

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Tác giả - nhà du khảo Đào Kim Trang có cuộc gặp gỡ với bạn hữu du khảo và những người yêu thích, đam mê du lịch khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hoá.

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 8.

Đông đảo những người yêu du khảo và bạn đọc có mặt tại sân khấu A – Đường Sách TP HCM để tham dự sự kiện

Các vị khách mời giao lưu gồm: ông Phạm Ngọc Tuyền - nguyên Giám đốc Nhà Thiếu nhi TP HCM, thành viên chuyến du khảo bằng xe đạp "Hành trình về Pắc Bó" năm 1992; bà Khưu Ngọc Bích Thư - 1 trong 5 thành viên nữ tham gia chuyến du khảo bằng xe đạp "Hành trình về Điện Biên Phủ" năm 1994; nhà báo Đặng Đại - Thành viên Ban Thư ký Tòa soạn Báo Giao thông, 1 trong 3 nhân vật tham gia hành trình du khảo bằng xe máy "Huyền thoại đường Trường Sơn" năm 1999 đã có phần trò chuyện sôi nổi.

Qua đó, càng khắc họa rõ dấu ấn suốt chặng đường 39 năm xây dựng, gắn bó, duy trì những hoạt động giá trị mang tên "du khảo trẻ", "phong trào du khảo" của "Vua du khảo" Đào Kim Trang.

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 9.

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 10.

Trong hành trình 39 năm, nhà du khảo Đào Kim Trang đã thực hiện 100 chuyến du khảo bằng xe đạp, xe gắn máy khắp các tỉnh, thành phố của đất nước với tổng chiều dài đường đi là 60.000 km.

Bên cạnh hành trình du khảo bằng xe đạp, Đào Kim Trang cũng là người tiên phong ở lĩnh vực du lịch kết hợp du khảo bằng xe gắn máy. Ông được nhiều người xem là nhân vật truyền cảm hứng, khơi gợi đam mê xê dịch cho giới trẻ, nhất là các phượt thủ.

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 11.

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 12.

Bản đồ du lịch Việt Nam 2026 "Hương rừng - Gió biển" của tác giả Đào Kim Trang

Là người có niềm đam mê mạnh mẽ với du khảo, từ năm 1986, cứ mỗi lần chuẩn bị một chuyến đi, ông Đào Kim Trang đều vẽ sơ đồ lộ trình thông qua việc nghiên cứu tài liệu gồm sách và bản đồ hành chính Việt Nam.

Thời gian đầu chưa có Internet, kỹ thuật số như bây giờ nên mọi thứ còn rất khó khăn, tất cả đều được thực hiện trên giấy. Bản đồ lộ trình các chuyến du khảo của ông, qua thời gian, ngày càng nhiều thêm. Ông nghĩ đến việc kết nối chúng thành một sơ đồ hoàn chỉnh để giúp anh em cùng sở thích có thể tự vạch ra những chuyến khám phá kỳ thú một cách dễ dàng nên đã gom các tài liệu tích lũy được từ hơn 20 năm để vẽ sơ đồ.

Phiên bản thứ nhất rất đơn giản, chỉ có các tuyến đường chính yếu của Việt Nam cùng với những cung đường du khảo mà ông đã đi qua. Tuy nhiên, nhờ sơ đồ này, người dùng có thể hoạch định lộ trình chuyến đi dễ dàng hơn rất nhiều mà không sợ bị lạc.

Tháng 5-2015, phiên bản hoàn chỉnh của "Sơ đồ du khảo Việt Nam" điện tử được tác giả Đào Kim Trang đăng tải hoàn toàn miễn phí. Phiên bản này được đông đảo người dùng đam mê du khảo, du lịch khám phá, trải nghiệm đón nhận và chia sẻ cho bạn bè. Đó cũng là nền tảng để ông Đào Kim Trang thực hiện Lịch tờ Bản đồ du lịch Việt Nam năm 2026 "Hương rừng - Gió biển".

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 13.

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 14.

Bản đồ "Hương rừng - Gió biển" là phiên bản mới nhất của "Sơ đồ du khảo Việt Nam" và đặc biệt, đây là lần đầu tiên kể từ sau 10 năm ra đời, tấm bản đồ du khảo mới có tờ "khai sinh" dưới hình thức "Lịch tờ treo tường".

Tháng 7-2025, khi đơn vị hành chính của Việt Nam còn 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, Đào Kim Trang đi tiếp những cung đường mới, những cung đường còn lại mà ông chưa từng đạp xe qua. Chuyến đi này kéo dài 90 ngày qua 3.000 km và cũng là cơ sở để ông cho ra đời phiên bản mới nhất: Bản đồ du lịch Việt Nam 2026 "Hương rừng - Gió biển".

Tác giả mong muốn những kiến thức của mình có thể phần nào giúp hành trình du khảo của mọi người trên dải đất hình chữ S trở nên dễ dàng hơn.

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 15.

Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 - Ảnh 16.

Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 "Hương rừng - Gió biển" của tác giả Đào Kim Trang được in trên khổ giấy 50cm x 70cm.

Tác giả Đào Kim Trang được biết đến với vai trò người sáng lập Hội Du khảo Trẻ TP HCM (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM) giai đoạn 1993 - 2000. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của TP HCM nhân dịp 20 năm thống nhất đất nước (1975 – 1995). Trong suốt thời gian từ năm 1986 đến nay, nhà du khảo Đào Kim Trang đã tổ chức và tham gia nhiều chuyến du khảo ngắn ngày và dài ngày đến khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước bằng phương tiện xe đạp.

Không chỉ hội viên Hội Du khảo, thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh mà thậm chí những người lớn tuổi cũng tham gia tự nguyện những chuyến đi do ông khởi xướng. Từ chuyến đi đầu tiên bằng xe đạp với 7 thành viên vào năm 1986 (TP HCM - Hà Tiên) kéo dài 8 ngày qua 500 km cho đến chuyến du khảo 45 ngày với 28 thành viên đạp xe hơn 1.800 km qua các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phú, Lào Cai (Sa Pa chinh phục đỉnh Phan Xi Păng) Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sơn La vào năm 1994 luôn có dấu ấn của Nhà Du khảo Đào Kim Trang.




Tin liên quan

VIDEO: 500 nữ sinh viên mặc áo dài đỏ, đặt tay lên trái tim xếp hình bản đồ Việt Nam ở hồ Gươm

VIDEO: 500 nữ sinh viên mặc áo dài đỏ, đặt tay lên trái tim xếp hình bản đồ Việt Nam ở hồ Gươm

(NLĐO)- 500 nữ sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài cờ đỏ sao vàng xếp hình áo dài bản đồ Việt Nam.

Mẫu nhí gây sốt với áo dài hình bản đồ Việt Nam tại Trung Quốc

(NLĐO) - Hình ảnh mẫu nhí Nhật Ánh diện áo dài với hình ảnh bản đồ và Quốc kỳ Việt Nam ở ngay trung tâm thành phố Quảng Châu, Trung Quốc gây xôn xao cộng đồng mạng

Sách “Giấc mơ hóa Rồng Xanh” - câu chuyện về tương lai đất nước

(NLĐO) - Hình tượng Rồng Xanh biểu trưng cho một Việt Nam với nội lực mạnh mẽ, coi con người là gốc rễ và nuôi dưỡng tinh thần tri thức - hòa bình - tử tế.

truyền cảm hứng Du lịch Việt Nam bản đồ Việt Nam du khảo Đào Kim Trang Lịch bản đồ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo