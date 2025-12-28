Độc đáo Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026

Sáng 28-12, tại Đường Sách TP HCM diễn ra chương trình giao lưu và ra mắt Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 "Hương rừng - Gió biển" của tác giả - nhà du khảo Đào Kim Trang.

Tác giả - nhà du khảo Đào Kim Trang có cuộc gặp gỡ với bạn hữu du khảo và những người yêu thích, đam mê du lịch khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hoá.

Đông đảo những người yêu du khảo và bạn đọc có mặt tại sân khấu A – Đường Sách TP HCM để tham dự sự kiện

Các vị khách mời giao lưu gồm: ông Phạm Ngọc Tuyền - nguyên Giám đốc Nhà Thiếu nhi TP HCM, thành viên chuyến du khảo bằng xe đạp "Hành trình về Pắc Bó" năm 1992; bà Khưu Ngọc Bích Thư - 1 trong 5 thành viên nữ tham gia chuyến du khảo bằng xe đạp "Hành trình về Điện Biên Phủ" năm 1994; nhà báo Đặng Đại - Thành viên Ban Thư ký Tòa soạn Báo Giao thông, 1 trong 3 nhân vật tham gia hành trình du khảo bằng xe máy "Huyền thoại đường Trường Sơn" năm 1999 đã có phần trò chuyện sôi nổi.

Qua đó, càng khắc họa rõ dấu ấn suốt chặng đường 39 năm xây dựng, gắn bó, duy trì những hoạt động giá trị mang tên "du khảo trẻ", "phong trào du khảo" của "Vua du khảo" Đào Kim Trang.

Trong hành trình 39 năm, nhà du khảo Đào Kim Trang đã thực hiện 100 chuyến du khảo bằng xe đạp, xe gắn máy khắp các tỉnh, thành phố của đất nước với tổng chiều dài đường đi là 60.000 km.

Bên cạnh hành trình du khảo bằng xe đạp, Đào Kim Trang cũng là người tiên phong ở lĩnh vực du lịch kết hợp du khảo bằng xe gắn máy. Ông được nhiều người xem là nhân vật truyền cảm hứng, khơi gợi đam mê xê dịch cho giới trẻ, nhất là các phượt thủ.

Bản đồ du lịch Việt Nam 2026 "Hương rừng - Gió biển" của tác giả Đào Kim Trang

Là người có niềm đam mê mạnh mẽ với du khảo, từ năm 1986, cứ mỗi lần chuẩn bị một chuyến đi, ông Đào Kim Trang đều vẽ sơ đồ lộ trình thông qua việc nghiên cứu tài liệu gồm sách và bản đồ hành chính Việt Nam.

Thời gian đầu chưa có Internet, kỹ thuật số như bây giờ nên mọi thứ còn rất khó khăn, tất cả đều được thực hiện trên giấy. Bản đồ lộ trình các chuyến du khảo của ông, qua thời gian, ngày càng nhiều thêm. Ông nghĩ đến việc kết nối chúng thành một sơ đồ hoàn chỉnh để giúp anh em cùng sở thích có thể tự vạch ra những chuyến khám phá kỳ thú một cách dễ dàng nên đã gom các tài liệu tích lũy được từ hơn 20 năm để vẽ sơ đồ.

Phiên bản thứ nhất rất đơn giản, chỉ có các tuyến đường chính yếu của Việt Nam cùng với những cung đường du khảo mà ông đã đi qua. Tuy nhiên, nhờ sơ đồ này, người dùng có thể hoạch định lộ trình chuyến đi dễ dàng hơn rất nhiều mà không sợ bị lạc.

Tháng 5-2015, phiên bản hoàn chỉnh của "Sơ đồ du khảo Việt Nam" điện tử được tác giả Đào Kim Trang đăng tải hoàn toàn miễn phí. Phiên bản này được đông đảo người dùng đam mê du khảo, du lịch khám phá, trải nghiệm đón nhận và chia sẻ cho bạn bè. Đó cũng là nền tảng để ông Đào Kim Trang thực hiện Lịch tờ Bản đồ du lịch Việt Nam năm 2026 "Hương rừng - Gió biển".

Bản đồ "Hương rừng - Gió biển" là phiên bản mới nhất của "Sơ đồ du khảo Việt Nam" và đặc biệt, đây là lần đầu tiên kể từ sau 10 năm ra đời, tấm bản đồ du khảo mới có tờ "khai sinh" dưới hình thức "Lịch tờ treo tường".

Tháng 7-2025, khi đơn vị hành chính của Việt Nam còn 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, Đào Kim Trang đi tiếp những cung đường mới, những cung đường còn lại mà ông chưa từng đạp xe qua. Chuyến đi này kéo dài 90 ngày qua 3.000 km và cũng là cơ sở để ông cho ra đời phiên bản mới nhất: Bản đồ du lịch Việt Nam 2026 "Hương rừng - Gió biển".

Tác giả mong muốn những kiến thức của mình có thể phần nào giúp hành trình du khảo của mọi người trên dải đất hình chữ S trở nên dễ dàng hơn.

Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 "Hương rừng - Gió biển" của tác giả Đào Kim Trang được in trên khổ giấy 50cm x 70cm.

Tác giả Đào Kim Trang được biết đến với vai trò người sáng lập Hội Du khảo Trẻ TP HCM (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM) giai đoạn 1993 - 2000. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của TP HCM nhân dịp 20 năm thống nhất đất nước (1975 – 1995). Trong suốt thời gian từ năm 1986 đến nay, nhà du khảo Đào Kim Trang đã tổ chức và tham gia nhiều chuyến du khảo ngắn ngày và dài ngày đến khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước bằng phương tiện xe đạp. Không chỉ hội viên Hội Du khảo, thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh mà thậm chí những người lớn tuổi cũng tham gia tự nguyện những chuyến đi do ông khởi xướng. Từ chuyến đi đầu tiên bằng xe đạp với 7 thành viên vào năm 1986 (TP HCM - Hà Tiên) kéo dài 8 ngày qua 500 km cho đến chuyến du khảo 45 ngày với 28 thành viên đạp xe hơn 1.800 km qua các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phú, Lào Cai (Sa Pa chinh phục đỉnh Phan Xi Păng) Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sơn La vào năm 1994 luôn có dấu ấn của Nhà Du khảo Đào Kim Trang.











