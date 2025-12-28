Sách “Giấc mơ hóa Rồng Xanh” - câu chuyện về tương lai đất nước

Ngày 27-12, tác giả Trần Tuệ Tri đã ra mắt sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045" tại SIHUB - Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TPHCM.
Tác giả đã lựa chọn góc nhìn trẻ thơ để kể câu chuyện về tương lai đất nước. Nhân vật trung tâm của tác phẩm là cậu bé Nước Non, 12 tuổi, trong một hành trình đặc biệt - chuyến đi vượt thời gian đến năm 2045, nơi cậu dần tìm thấy lời giải cho những băn khoăn của mình trong hiện tại. Thế giới tương lai hiện ra qua đôi mắt trong trẻo, tò mò và đầy câu hỏi của một đứa trẻ.
Cuốn sách đặt ra câu hỏi xuyên suốt "Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia như thế nào vào năm 2045? Và mỗi cá nhân hôm nay cần sống, học tập và làm việc ra sao để góp phần kiến tạo tương lai ấy?". Từ đó, tác phẩm dẫn dắt người đọc suy ngẫm về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc con người, giữa khát vọng hùng cường và sự phát triển bền vững, nhân văn.
Tác giả Trần Tuệ Tri chia sẻ: "Tôi chọn viết về Việt Nam 2045, vì đó không chỉ là dấu mốc 100 năm Độc lập, mà còn là cột mốc Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, một tầm nhìn lớn, một lời hứa với tương lai.
Cuốn sách này không phải là tưởng tượng xa xôi. Nó được viết giữa một Việt Nam đang thay đổi từng ngày, nơi mọi người đang làm, chuyên gia đang bàn, thế giới đang chú ý và Việt Nam cũng đang sáng tạo ra những điều riêng có để đóng góp cho nhân loại".
Cũng tại sự kiện, sáng kiến Rồng Xanh Fellowship chính thức được ra mắt, hướng tới việc kết nối cộng đồng trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ và người trẻ Việt Nam trong và ngoài nước. Với tầm nhìn dài hạn, cộng đồng này được kỳ vọng sẽ trở thành nơi những ý tưởng tâm huyết gặp gỡ hành động thực tiễn, cùng nhau nuôi dưỡng khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo và bền vững vào năm 2045.
Đôi nét về Tác giả Trần Tuệ Tri
Tác giả Trần Tuệ Tri có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý phát triển doanh nghiệp, Marketing và xây dựng thương hiệu, từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao toàn cầu tại các tập đoàn đa quốc gia như Unilever, Samsung, P&G, quản lý những thương hiệu toàn cầu tại hơn 40 quốc gia.
Bà có hơn 15 năm làm việc tại Philippines, Thái Lan và Singapore, tích lũy tầm nhìn quốc tế sâu sắc và kinh nghiệm đa văn hóa. Hiện bà là cố vấn cấp cao, đồng sáng lập tổ chức Vietnam Brand Purpose. Bà cũng tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân sự cấp cao
Bình luận (0)