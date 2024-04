LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM ngày 26-4 đã phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn thành phố ra mắt mô hình "Điểm dừng chân" cho đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm truyền thống, xe công nghệ.

Mô hình “Điểm dừng chân” ra mắt ngày 26-4 được đặt tại số 44 đường liên khu 16-18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM

Ông Nguyễn Trọng Tính, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM cho biết, sau 3 tháng triển khai, mô hình "Điểm dừng chân" đầu tiên đã được ra mắt. Đặt tại số 44 đường liên khu 16-18, phường Bình Trị Đông, diện tích 40 m2, được bố trí ghế ngồi, bình nước nóng lạnh, wifi, bảo dưỡng xe với mức phí ưu đãi dành cho đoàn viên nghiệp đoàn. Khi đưa vào sử dụng, tài xế sẽ có nơi sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi, thay nhớt, rửa xe miễn phí.

Đoàn viên được thay nhớt xe miễn phí

"Dự kiến trong tháng 5, mô hình thứ 2 tiếp tục được triển khai, đặt tại Garage Như ý, địa chỉ số 2 đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo. Địa điểm này có diện tích rộng hơn 100 m2, tạo điều kiện để các bác tài ôtô 4 chỗ, 7 chỗ có điểm dừng đỗ để nghỉ ngơi" – ông Tính nói.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Bình Tân tuyên truyền pháp luật cho các đoàn viên nghiệp đoàn

Trong ngày ra mắt, gần 100 đoàn viên nghiệp đoàn tham gia được cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Bình Tân tuyên truyền về Luật An toàn giao thông đường bộ, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và được thay nhớt xe miễn phí.

"Điểm dừng chân" rộng rãi, thoáng mát, có bàn bàn ghế cho tài xế nghỉ chân

Nước uống miễn phí cho các bác tài

Dịp này, ban tổ chức đã trao 10 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư Quận ủy Bình Tân, TP HCM, trao quà cho đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn

Có "Điểm dừng chân" hoàn toàn miễn phí, chị Phạm Minh Thảo (quê Tiền Giang) cho biết rất vui mừng và phấn khởi vì từ nay những lúc mệt mỏi đã có chỗ trú chân. Chị Thảo có hơn 8 năm chạy xe công nghệ, lên TP HCM khi đã ngấp nghé tuổi 40, khó có thể xin việc ở nhà máy, chị đăng ký làm tài xế và gắn bó đến nay. Mỗi ngày rong ruổi ngoài đường gần 15 giờ, song thu nhập hằng tháng vỏn vẹn 10 triệu đồng.



Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và quận Bình Tân cùng đoàn viên thực hiện nghi thức gắn biển công trình

Hiện là mẹ đơn thân, gánh nặng lớn nhất của chị Thảo là chi phí học tập cho trai đang học năm 2 đại học. Thắt chặt chi tiêu để dành dụm tiền lo cho con, vậy nên dù nắng gắt hay mưa rào chị hiếm khi ghé vào hàng quán để nghỉ ngơi. "Tôi thường chọn những những nơi có bóng mát, mái che để tiết kiệm chi phí trong lúc chờ có cuốc mới. Hi vọng sắp tới mô hình này sẽ được nhân rộng nhiều nơi để các bác tài có chỗ trú chân lúc mỏi mệt" – chị Thảo nói.

Ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ quận Bình Tân cho biết, đây không chỉ là "Điểm dừng chân" mà còn là nơi giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tuyên truyền các điều khoản, chính sách của hãng xe và chính sách pháp luật của Nhà nước đến các bác tài. "Mô hình vô cùng thiết thực và ý nghĩa, đã thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn đến nhóm lao động phi chính thức" – ông Lưu nói.