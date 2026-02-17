HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Độc đáo ngôi trường gần 100 năm - di tích cấp quốc gia ở Đà Lạt

Trường Nguyên

(NLĐO) - Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2001, là điểm tham quan thu hút người dân và du khách.

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 1.

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt tọa lạc trên ngọn đồi nhìn xuống hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương - Đà Lạt) được xây dựng vào năm 1927 và hoàn thành vào năm 1935.

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 2.

Ngôi trường có kiến trúc vòng cung mềm mại kết hợp với dãy nhà uốn lượn, tạo nên một tổng thể hài hòa và ấn tượng, do kiến trúc sư Moncet thiết kế và quản lý xây dựng - cũng là người thiết kế ga Đà Lạt.

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 3.

Năm 1932 trường được đổi tên thành Grand Lycée Yersin để tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin. Hiện trong khuôn viên trường có bức tượng của bác sĩ Alexandre Yersin.

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 4.

Năm 2000, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt vinh dự được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong 1.000 công trình kiến trúc tiêu biểu của thế kỷ XX. Năm 2001, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt được Bộ Văn hóa và Thông tin công nhận trở thành di tích cấp quốc gia.

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 5.
Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 6.

Tháp chuông của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt nhìn từ hồ Xuân Hương, khi mai anh đào đang nở rộ ngày Tết Nguyên đán 2026. có tháp chuông, mái đứng, vòm hành lang chạy quanh và uốn cong.

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 7.

Gạch xây trường là gạch đỏ được chở từ châu Âu sang. Có một thời gian, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt xuống cấp nhưng sau đó đã được tu bổ lại

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 8.

Toà nhà chính hình vòng cung của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Nét kiến trúc hài hoà, trang nhã cùng với khung cảnh thơ mộng xung quanh tạo nên một ngôi trường đẹp nhất vùng cao nguyên.

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 9.

Một dãy nhà khác trong Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt mang dấu ấn hoài cổ của biệt thự kiến trúc châu Âu sau gần 100 năm.

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 10.
Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 11.

Hành lang sâu hun hút của các dãy nhà mang nét hoài cổ.

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 12.
Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 13.

Từ bất cứ góc nào của di tích này cũng đều sáng vì các khu cửa rộng

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 14.
Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 15.

Tháp chuông và tháp đồng hồ hiện nay của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, có thể nhìn thấy được từ nhiều góc của Đà Lạt.

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 16.

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 17.

Hành lang nối các tòa nhà trong khuôn viên trường được thiết kế với mái bê tông uốn lượn, gợi liên tưởng đến những trang sách đang mở, mang đến vẻ đẹp thanh thoát và đầy chất thơ.

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 18.
Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia - Ảnh 19.

Sau gần 100 năm được xây dựng, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt vẫn tiếp tục sứ mệnh giáo dục của mình. Nơi đây cũng trở thành một điểm tham quan của du khách; là khung cảnh đầy chất thơ cho các cặp đôi chụp ảnh cưới.

Lâm Đồng Đà Lạt Tết nguyên đán du lịch Đà Lạt trường cao đẳng Đà Lạt
