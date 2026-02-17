Độc đáo ngôi trường gần 100 năm - di tích cấp quốc gia ở Đà Lạt

Ngôi trường gần 100 năm ở Đà Lạt là di tích cấp quốc gia
Tháp chuông của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt nhìn từ hồ Xuân Hương, khi mai anh đào đang nở rộ ngày Tết Nguyên đán 2026. có tháp chuông, mái đứng, vòm hành lang chạy quanh và uốn cong.
Hành lang sâu hun hút của các dãy nhà mang nét hoài cổ.
Từ bất cứ góc nào của di tích này cũng đều sáng vì các khu cửa rộng
Tháp chuông và tháp đồng hồ hiện nay của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, có thể nhìn thấy được từ nhiều góc của Đà Lạt.
Sau gần 100 năm được xây dựng, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt vẫn tiếp tục sứ mệnh giáo dục của mình. Nơi đây cũng trở thành một điểm tham quan của du khách; là khung cảnh đầy chất thơ cho các cặp đôi chụp ảnh cưới.
