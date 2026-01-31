Mỹ Linh, Bằng Kiều khuấy động Đà Lạt trong đêm Lễ hội hoa mai anh đào

Tối 31-1, tại Ga Đà Lạt, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình bế mạc Lễ hội hoa mai anh đào – Đà Lạt xuân 2026.



Ga Đà Lạt lung linh trong đêm bế mạc Lễ hội hoa Mai anh đào – Đà Lạt xuân 2026.

Theo bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 được tổ chức thành công với chuỗi 11 sự kiện trải nghiệm tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa du lịch, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng.

Thông qua các hoạt động này, lễ hội góp phần tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa biểu tượng mùa xuân Đà Lạt; lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh con người Đà Lạt "hiền hòa, thanh lịch, mến khách", đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu Đà Lạt - Lâm Đồng.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt

Chương trình "Bản đồ số giới thiệu các điểm đến ngắm hoa mai anh đào" với hơn 20.000 lượt người dùng và hơn 110.000 lượt truy cập đã góp phần đổi mới phương thức tiếp cận thông tin du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước xây dựng hình ảnh Đà Lạt – Lâm Đồng là điểm đến thông minh, hiện đại.

Mỹ Linh và Bằng Kiều biểu diễn tại Ga Đà Lạt trong đêm bế mạc Lễ hội hoa mai anh đào – Đà Lạt xuân 2026

Theo bà Loan, Lễ hội hoa mai anh đào năm nay tuy khép lại nhưng hoa mai anh đào vẫn tiếp tục khoe sắc hồng rực rỡ trên mọi nẻo đường Đà Lạt. Những cảm xúc đẹp của tình người Đà Lạt hiền hòa, mến khách vẫn còn đọng lại và lan tỏa trong lòng du khách thập phương.

"Từ thành công của Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026, chúng tôi tin tưởng rằng các địa phương sẽ tiếp tục phát huy đổi mới sáng tạo để mang đến cho nhân dân, du khách những mùa lễ hội tiếp theo ngày càng nâng tầm chất lượng, hấp dẫn và giàu bản sắc hơn nữa" - bà Trần Thị Vũ Loan bày tỏ.

Ca sĩ Bằng Kiều biểu diễn nhiều ca khúc nổi tiếng được người dân Đà Lạt yêu thích.

Trong đêm bế mạc, các ca sĩ, nghệ sĩ được khán giả và người dân Đà Lạt yêu thích như Bằng Kiều, Mỹ Linh, Hoàng Lê Vi đã biểu diễn các ca khúc nổi tiếng một thời, khuấy động không khí đêm Đà Lạt.