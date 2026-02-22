Độc lạ “Đá Ba Chồng"

Trải qua bao biến động của địa chất và thời gian, Đá Ba Chồng vẫn vẹn nguyên hình dáng, trở thành biểu tượng độc đáo của vùng đất này. Năm 1998, cảnh quan thiên nhiên này với những giá trị đã được xếp hạng danh thắng Quốc gia với tên gọi "Đá Ba Chồng".
Nằm chênh vênh sát ngay bên Quốc lộ 20, đoạn đi qua xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai), thắng cảnh Đá Ba Chồng với 3 viên đá khủng cheo leo khiến người đi đường tưởng chúng có thể... đổ xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng nó vẫn “trơ gan” tồn tại từ bao đời nay và được nhiều người yêu thích bởi vẻ lạ lùng, độc đáo.
3 khối đá khổng lồ chồng lên nhau một cách kỳ diệu, cao gần 40 m, nằm chênh vênh mà vẫn vững chãi suốt hàng thế kỷ. Cũng chính từ đó, người dân quen gọi nơi đây bằng cái tên gần gũi là "Đá Ba Chồng".
Bên cạnh cụm đá chính, quần thể còn có hòn Dĩa, núi Đá Voi (còn gọi là Bạch Tượng) và nhiều cụm đá nhỏ khác. Hòn Dĩa gây ấn tượng bởi những phiến đá lớn nằm chồng lên nhau, tạo cảm giác chông chênh. Trong khi đó, núi Đá Voi lại có hình dáng như 2 con voi khổng lồ nằm cạnh nhau, trên đỉnh hòn Voi đực có tượng Phật Thích Ca khổng lồ nhìn về hướng Đông được tạo tác vào những năm đầu của thập niên 70 (thế kỷ XX), tạo nên điểm nhấn tâm linh giữa không gian hùng vĩ.
Bình luận (0)