Độc lạ “Đá Ba Chồng"

Trải qua bao biến động của địa chất và thời gian, Đá Ba Chồng vẫn vẹn nguyên hình dáng, trở thành biểu tượng độc đáo của vùng đất này. Năm 1998, cảnh quan thiên nhiên này với những giá trị đã được xếp hạng danh thắng Quốc gia với tên gọi "Đá Ba Chồng".

Được kiến tạo qua hàng triệu năm, quần thể "Đá Ba Chồng" trở thành biểu tượng của vùng đất Định Quán

Nằm chênh vênh sát ngay bên Quốc lộ 20, đoạn đi qua xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai), thắng cảnh Đá Ba Chồng với 3 viên đá khủng cheo leo khiến người đi đường tưởng chúng có thể... đổ xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng nó vẫn “trơ gan” tồn tại từ bao đời nay và được nhiều người yêu thích bởi vẻ lạ lùng, độc đáo.

3 khối đá khổng lồ chồng lên nhau một cách kỳ diệu, cao gần 40 m, nằm chênh vênh mà vẫn vững chãi suốt hàng thế kỷ. Cũng chính từ đó, người dân quen gọi nơi đây bằng cái tên gần gũi là "Đá Ba Chồng".

Bên cạnh cụm đá chính, quần thể còn có hòn Dĩa, núi Đá Voi (còn gọi là Bạch Tượng) và nhiều cụm đá nhỏ khác. Hòn Dĩa gây ấn tượng bởi những phiến đá lớn nằm chồng lên nhau, tạo cảm giác chông chênh. Trong khi đó, núi Đá Voi lại có hình dáng như 2 con voi khổng lồ nằm cạnh nhau, trên đỉnh hòn Voi đực có tượng Phật Thích Ca khổng lồ nhìn về hướng Đông được tạo tác vào những năm đầu của thập niên 70 (thế kỷ XX), tạo nên điểm nhấn tâm linh giữa không gian hùng vĩ.

Quần thể đá độc đáo nằm ven Quốc lộ 20 (xã Định Quán, Đồng Nai), cách TPHCM hơn 100 km, được tạo thành từ nhiều tảng đá lớn. Đây là một vùng núi đá có diện tích hơn 8 ha, độ cao trung bình trên 100 m so với mực nước biển, thành phần chủ yếu là đá Granodiopit.

Nổi tiếng nhất là quần thể gồm ba tảng đá lớn xếp chồng lên nhau với độ cao gần 40 m, ở ngay cạnh Quốc lộ 20. Cái tên "Đá Ba Chồng" cũng xuất phát từ hình ảnh ba tảng đá này.

3 tảng đá khổng lồ xếp chồng lên nhau, sừng sững và chênh vênh với thời gian

Những hòn đá xếp chồng lên nhau được liên kết một cách độc đáo

Đá ở đây đều có kích thước khổng lồ, có những tảng to bằng cả tòa nhà, xung quanh cây cối mọc chằng chịt.

Không chỉ là cảnh quan kỳ thú, nơi dừng chân để người dân chiêm ngưỡng và check in mỗi khi đi qua; quần thể Đá Ba Chồng còn mang giá trị khảo cổ học đặc biệt.