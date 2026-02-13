Độc lạ: Đài truyền hình cắt sóng vì gọi VĐV là "cô ấy" tại Olympic mùa đông

Đài truyền hình NBCUniversal mới đây đã buộc phải phát thông báo xin lỗi và xóa toàn bộ bản phát sóng khi bình luận viên nhiều lần gọi sai đại từ nhân xưng của VĐV trượt tuyết tự do người Thụy Điển, Elis Lundholm trong lúc thi đấu tại Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026.

Cụ thể, sự cố xảy ra ở phần thi trượt tuyết địa hình (moguls) nữ của Elis Lundholm - sinh ra là nữ nhưng xác định giới tính nam. VĐV này liên tục bị gọi là cô ấy - “she” trên sóng quốc tế thay vì đại từ nhân xưng "he/him" theo xác định giới tính của VĐV này.

Tuy nhiên, việc thi đấu ở bảng nữ khiến các bình luận viên quốc tế nhầm lẫn và gọi Elis theo giới tính của hạng mục thi đấu.

Đây không phải lỗi thuộc về nhà đài khi bình luận với nguồn tín hiệu từ đối tác cung cấp, NBC chỉ là bên phát sóng lên nền tảng.

NBC sau đó khẳng định tôn trọng quyền của VĐV và đã xóa bỏ đoạn video gây tranh cãi khỏi hệ thống. Trong tuyên bố gửi truyền thông, NBC nhấn mạnh: "Chúng tôi xem đây là vấn đề nghiêm trọng, xin lỗi Elis và khán giả, đồng thời đã gỡ bỏ đoạn phát sóng".

VĐV 23 tuổi, Lundholm là người chuyển giới công khai duy nhất tranh tài tại kỳ Thế vận hội năm nay. Anh được phép thi đấu theo quy định của Ủy ban Olympic Quốc tế, cho phép VĐV chuyển giới tham dự sau khi được liên đoàn quốc gia phê duyệt.

Trên đường đua, Lundholm xếp hạng 25 chung cuộc. Chia sẻ với truyền thông Thụy Điển, anh cho biết luôn được tôn trọng và không bận tâm trước những tranh cãi: “Tôi chỉ tập trung thi đấu và làm tốt phần việc của mình.”

Dù chỉ là sai sót ngôn từ, vụ việc một lần nữa cho thấy áp lực nhạy cảm về giới tính trong môi trường thể thao đỉnh cao, nơi từng lời bình luận đều có thể trở thành tâm điểm.