Thể thao

Sân chơi băng tuyết vẫn là khoảng trống của thể thao Việt Nam

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Sở hữu một số vận động viên ở các môn thể thao mùa đông, Việt Nam vẫn đứng ngoài sân chơi mùa đông lớn nhất thế giới.

Khai mạc vào rạng sáng 7-2, Olympic mùa đông 2026 đang diễn ra sôi động tại Ý với gần 3.000 vận động viên từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dù vậy, đây vẫn là sân chơi xa lạ đối với thể thao Việt Nam.

Sân chơi băng tuyết vẫn là khoảng trống của thể thao Việt Nam - Ảnh 1.

Olympic mùa đông vẫn là sân chơi xa lạ đối với thể thao Việt Nam (Ảnh: Milano Cortina 2026)

Việt Nam nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, không có băng tuyết tự nhiên, yếu tố cốt lõi để phát triển các môn thể thao mùa đông như trượt tuyết, trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ hay khúc côn cầu trên băng. 

Việc xây dựng hệ thống sân bãi đạt chuẩn, cung cấp trang thiết bị chuyên dụng và môi trường tập luyện đặc thù đòi hỏi chi phí cực lớn, trong khi phong trào thể thao mùa đông ở nước ta vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khai.

TIN LIÊN QUAN

Thực tế, Việt Nam không phải hoàn toàn "trắng tay" với các môn thuộc nội dung thi đấu tại Olympic mùa đông. Năm 2018, Liên đoàn Trượt băng Việt Nam được thành lập, sau đó đổi tên thành Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam vào năm 2021.

Tại SEA Games 33, đội tuyển trượt băng Việt Nam sang Thái Lan với 7 thành viên. Cũng từng có nhóm vận động viên thử sức ở môn trượt xe máng (luge) nhờ chương trình hỗ trợ của Hàn Quốc sau Olympic mùa đông 2018. 

Tuy nhiên, các vận động viên này chủ yếu tập luyện và thi đấu quốc tế một vài lần mỗi năm, thiếu nền tảng phong trào và hệ thống thi đấu trong nước.

Quan trọng hơn, tiêu chuẩn tham dự Olympic mùa đông cực kỳ khắt khe. Vận động viên phải thi đấu liên tục trong môi trường cạnh tranh cao để tích lũy điểm số, từ đó nuôi hy vọng góp mặt tại sân chơi này.

Bên cạnh đó, Việt Nam định hướng chú trọng vào các môn thể thao mùa hè như điền kinh, bơi lội, bắn súng... Hội nghị Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam diễn ra vào ngày 6-2 mới đây đã xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 là tham dự 4 đại hội quốc tế quan trọng bao gồm ASIAD 20, AIMAG 7, Đại hội thể thao bãi biển châu Á và Olympic trẻ.

Sân chơi băng tuyết vẫn là khoảng trống của thể thao Việt Nam - Ảnh 2.

Đoàn trượt băng tốc độ Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan (Ảnh: Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam)

Tại khu vực Đông Nam Á, có 4 quốc gia tham dự Olympic mùa đông 2026 là Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Tuy nhiên, hầu hết các vận động viên của họ đều được đào tạo tại môi trường có điều kiện băng tuyết từ sớm, tạo lợi thế rõ rệt.

Thể thao Việt Nam vắng mặt tại Olympic mùa đông là điều dễ hiểu. Dù vậy, khi đất nước đi lên, việc phát triển thể thao cũng sẽ trở nên đồng đều hơn. Trong tương lai, chắc chắn cánh cửa cho thể thao mùa đông sẽ rộng mở đối với những tài năng của nước nhà.


vận động viên Việt Nam khu vực Đông Nam Á thể thao Việt Nam Olympic mùa đông Sân chơi băng tuyết
