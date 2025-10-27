Độc lạ Nicky - Jsol: Ra nhạc thất tình dịp… Halloween

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Độc lạ Nicky - Jsol: Ra nhạc thất tình dịp… Halloween

Thùy Trang

(NLĐO)- Anh trai Nicky "nhá hàng" MV mới với Jsol và Yeolan, công bố phát hành album vật lý 2 phiên bản và fanmeeting như… Halloween.

Nicky cực cháy!

Độc lạ Nicky - Jsol: Ra nhạc thất tình dịp… Halloween - Ảnh 1.

Sự kết hợp của Jsol và Nicky

Mới đây, Nicky đã chính thức thông báo trở lại với sản phẩm âm nhạc "báo động Ỏ" kết hợp cùng Jsol, cùng nữ chính MV là Yeolan. Đồng thời, Nicky sẽ phát hành EP "NICKY.zip" gồm 4 ca khúc: "giải nén" (intro), DNA, "báo động Ỏ" (feat Jsol), "thật quá đáng… để yêu" (feat AMEE). 

Không dừng lại ở đó, Nicky còn tổ chức cả Fan Meeting "HÀOLOWEEN", để cùng người hâm mộ "chơi lễ" Halloween vào ngày 1-11 tại TP HCM.

Mỗi ca khúc thuộc EP "NICKY.zip" đều mang màu sắc riêng, nhưng cùng thể hiện được bản sắc cá nhân của Nicky là sự hài hước và năng lượng tích cực. 

Với "thật quá đáng… để yêu", Nicky khiến khán giả hồi tưởng về giai đoạn Vpop những năm 2000 qua giai điệu nhẹ nhàng, hoài niệm và đầy ngọt ngào khi kết hợp với AMEE. 

Đến DNA - ca khúc Nicky một mình "cân trọn" cả phần hát và phần rap lại đậm màu trào phúng, sôi động. Và đến "báo động Ỏ", Nicky sẽ song ca cùng Jsol để đem đến một bản tình ca vui nhộn nhưng không kém phần chân thành, đáng yêu.

“Báo Động Ỏ” của Nicky, Jsol & Yeolan “gây sốt” 

Độc lạ Nicky - Jsol: Ra nhạc thất tình dịp… Halloween - Ảnh 2.

Nicky với chất nhạc vui vẻ

Ngay từ tựa đề, ca khúc mới của Nicky đã gây ấn tượng bởi lối chơi chữ duyên dáng. Thay vì "báo động đỏ", Nicky thay bằng "báo động Ỏ" - một từ phổ biến với giới trẻ để chỉ những gì dễ thương đến mức phải cảm thán. 

 Sản phẩm "báo động Ỏ" đánh dấu sự kết hợp của Nicky với hai đồng nghiệp thân thiết - "anh trai" Jsol và "em xinh" Yeolan. Jsol chia sẻ mình đã "bị ép" phải quay MV "báo động Ỏ", nên quyết định nhận lời với "0 đồng cát sê". 

Nicky cũng khiến các fan bật cười khi đăng tải trên mạng xã hội lời giới thiệu về màn hợp tác cùng Jsol là "Lần đầu tiên trong lịch sử: Nghệ sĩ ra nhạc cùng đối tác truyền thông", bởi Jsol thường được gọi với biệt danh giám đốc Trí Son Media.

Độc lạ Nicky - Jsol: Ra nhạc thất tình dịp… Halloween - Ảnh 3.

Fan meeting của Nicky

Fan Meeting "HÀOLOWEEN" của Nicky được tổ chức theo concept của một "bữa tiệc Halloween", nơi Nicky sẽ "hoá trang" thành người nghệ sĩ có rất nhiều sắc thái, vai trò - biến hoá không ngừng như chính hình ảnh năng động, đa-zi-năng thường thấy ở Nicky trên hành trình hoạt động nghệ thuật.

Gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, từ trưởng nhóm Monstar đến một nghệ sĩ độc lập, Nicky luôn nhận được sự yêu mến của người hâm mộ nhờ tinh thần chăm chỉ, tính cách tích cực, hài hước.

Tin liên quan

Anh trai NICKY khiến Trấn Thành, Chi Pu thích mê

Anh trai NICKY khiến Trấn Thành, Chi Pu thích mê

(NLĐO)- NICKY tự tin khẳng định DNA, đem bản sắc Việt vào MV mới khiến khán giả bất ngờ bởi độ chất chơi, phá cách.

JSOL anh trai Nicky Nikcy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo