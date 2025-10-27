Độc lạ Nicky - Jsol: Ra nhạc thất tình dịp… Halloween

Nicky cực cháy!

Sự kết hợp của Jsol và Nicky

Mới đây, Nicky đã chính thức thông báo trở lại với sản phẩm âm nhạc "báo động Ỏ" kết hợp cùng Jsol, cùng nữ chính MV là Yeolan. Đồng thời, Nicky sẽ phát hành EP "NICKY.zip" gồm 4 ca khúc: "giải nén" (intro), DNA, "báo động Ỏ" (feat Jsol), "thật quá đáng… để yêu" (feat AMEE).

Không dừng lại ở đó, Nicky còn tổ chức cả Fan Meeting "HÀOLOWEEN", để cùng người hâm mộ "chơi lễ" Halloween vào ngày 1-11 tại TP HCM.

Mỗi ca khúc thuộc EP "NICKY.zip" đều mang màu sắc riêng, nhưng cùng thể hiện được bản sắc cá nhân của Nicky là sự hài hước và năng lượng tích cực.

Với "thật quá đáng… để yêu", Nicky khiến khán giả hồi tưởng về giai đoạn Vpop những năm 2000 qua giai điệu nhẹ nhàng, hoài niệm và đầy ngọt ngào khi kết hợp với AMEE.

Đến DNA - ca khúc Nicky một mình "cân trọn" cả phần hát và phần rap lại đậm màu trào phúng, sôi động. Và đến "báo động Ỏ", Nicky sẽ song ca cùng Jsol để đem đến một bản tình ca vui nhộn nhưng không kém phần chân thành, đáng yêu.

“Báo Động Ỏ” của Nicky, Jsol & Yeolan “gây sốt”

Nicky với chất nhạc vui vẻ

Ngay từ tựa đề, ca khúc mới của Nicky đã gây ấn tượng bởi lối chơi chữ duyên dáng. Thay vì "báo động đỏ", Nicky thay bằng "báo động Ỏ" - một từ phổ biến với giới trẻ để chỉ những gì dễ thương đến mức phải cảm thán.

Sản phẩm "báo động Ỏ" đánh dấu sự kết hợp của Nicky với hai đồng nghiệp thân thiết - "anh trai" Jsol và "em xinh" Yeolan. Jsol chia sẻ mình đã "bị ép" phải quay MV "báo động Ỏ", nên quyết định nhận lời với "0 đồng cát sê".

Nicky cũng khiến các fan bật cười khi đăng tải trên mạng xã hội lời giới thiệu về màn hợp tác cùng Jsol là "Lần đầu tiên trong lịch sử: Nghệ sĩ ra nhạc cùng đối tác truyền thông", bởi Jsol thường được gọi với biệt danh giám đốc Trí Son Media.

Fan meeting của Nicky

Fan Meeting "HÀOLOWEEN" của Nicky được tổ chức theo concept của một "bữa tiệc Halloween", nơi Nicky sẽ "hoá trang" thành người nghệ sĩ có rất nhiều sắc thái, vai trò - biến hoá không ngừng như chính hình ảnh năng động, đa-zi-năng thường thấy ở Nicky trên hành trình hoạt động nghệ thuật.

Gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, từ trưởng nhóm Monstar đến một nghệ sĩ độc lập, Nicky luôn nhận được sự yêu mến của người hâm mộ nhờ tinh thần chăm chỉ, tính cách tích cực, hài hước.