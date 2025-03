Đội cứu hộ Việt Nam đã đến Myanmar

Chiều ngày 30-3, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng, và Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng, Cục phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công an, dẫn đầu cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon, Myanmar.

Đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam đến sân bay Yangon, Myanmar. Ảnh: Đại sứ quán

Ra sân bay đón đoàn về phía Myanmar có ông U Soe Thein, Thủ hiến Vùng Yangon, phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn, Đại tá Đào Văn Duy, Tùy viên quốc phòng, cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar.

Để giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar, viện trợ 300.000 đô la Mỹ giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất.

Đội cứu hộ của Việt Nam từ ngày mai sẽ triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại các nơi bị ảnh hưởng động đất. Hàng cứu trợ cũng sẽ được chuyển tới người dân vùng bị nạn.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với Liên hợp quốc, lực lượng điều phối quốc tế và Ủy ban cứu hộ của Myanmar, từ đó, căn cứ vào lực lượng, trang thiết bị, sở trường của chúng ta để xác định khu vực thực hiện nhiệm vụ, nhằm đảm bảo hiệu quả nhất"- Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết.

Cũng theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lựa chọn cử lực lượng tinh nhuệ nhất sang cứu trợ động đất tại Myanmar, mang theo các trang thiết bị phục vụ công tác, trong đó có máy móc hạng nặng. Nhiệm vụ hàng đầu là tìm kiếm nhanh nhất và cứu hộ những nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát tại những khu vực bị tàn phá bởi động đất.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục C07, khẳng định các thành viên trong Đoàn sẽ nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đây là những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam hỗ trợ Myanmar, thành viên ASEAN trong việc khắc phục, giảm nhẹ hậu quả sau thiên tai, thể hiện truyền thống "thương người như thể thương thân", tinh thần trách nhiệm quốc tế và nghĩa cử nhân đạo của Việt Nam, đồng thời khẳng định uy tín và năng lực của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trong tham gia các hoạt động quốc tế.

Ngày 28-3, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Hội Hữu nghị Việt Nam - Myanmar cũng đã gửi điện thăm hỏi người dân Myanmar.

Hình ảnh đoàn cứu trợ của Việt Nam tại sân bay Yangon, Myanmar:

Bốc dỡ hàng cứu trợ của đoàn Việt Nam tại sân bay Yangon. Ảnh: Nguyễn Quang

Lực lượng cứu trợ của Việt Nam tại sân bay Yangon Ảnh: Nguyễn Quang

Lực lượng cứu trợ của Việt Nam tại sân bay Yangon. Ảnh: Nguyễn Quang