Đội Đoan Trang giành quán quân “Đấu trường ngôi sao 2025”

Chung kết "Đấu trường ngôi sao" lên sóng với màn tranh tài của Trương Thúy Quỳnh - Trương Bảo Yến (thuộc đội Đoan Trang), Nguyễn Quỳnh Anh - Hứa Nguyễn Đình Thụy (đội Quốc Đại) và Ben Hoàng Quân và SingK (đội Sỹ Luân). Đảm nhận vai trò giám khảo là danh ca Thái Châu, ca sĩ Thanh Thảo.

Trương Bảo Yến và Trương Thuý Quỳnh là quán quân "Đấu trường ngôi sao"

Mở màn đêm chung kết là tiết mục mashup "Việt Nam trong tôi là - Đất Việt tiếng vọng ngàn đời - Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của đội Quốc Đại. Tiếp đó, đội huấn luyện viên Sỹ Luân mang đến bản phối "Để em rời xa" với phong cách boy band hiện đại.

Phần trình diễn quyết định của đội Đoan Trang gây bất ngờ với tiết mục "Đất nước lời ru", kết hợp đầy sáng tạo giữa hát xẩm (dân gian), tân nhạc và rap.

Tiết mục được HLV Đoan Trang đặt nhiều tâm huyết. Nữ ca sĩ cho biết cô muốn các thí sinh trẻ có cơ hội tiếp cận và thể hiện thể loại hát dân gian, đặc biệt là hát xẩm đòi hỏi kỹ thuật và cảm xúc cao.

Màn kết hợp giữa chất liệu dân gian và hiện đại trong tiết mục của đội Đoan Trang

Giám khảo Thái Châu cho rằng đây là tiết mục "trọn vẹn cả nghệ thuật lẫn cảm xúc". Ca sĩ Thanh Thảo dành lời khen cho tư duy âm nhạc và sự nghiêm túc của Đoan Trang, cô cho biết: "Tôi biết Đoan Trang rất yêu nghề, luôn muốn mang tư duy mới vào các tiết mục của mình. Các bạn có một huấn luyện viên giỏi và bản thân các bạn cũng là những nhân tố đặc biệt".

Với phần thể hiện này, Trương Thúy Quỳnh và Trương Bảo Yến nhận về 39,75 điểm và trở thành quán quân "Đấu trường ngôi sao". Đội của Quốc Đại về nhì với 39,5 điểm và đội của Sỹ Luân đứng thứ ba với 39,25 điểm.