Quán quân Sao mai gây ấn tượng trong lần đầu đóng phim ca nhạc

Được đánh giá cao bởi phong cách dân gian đặc trưng từ quê hương Hà Tĩnh, Quán quân Sao mai 2022 Lê Minh Ngọc gây bất ngờ với khán giả với phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai" phát sóng VTV1 dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Quán quân Sao mai 2022 Lê Minh Ngọc

Nữ ca sĩ mang đến phong cách mới mẻ với những ca khúc cách mạng như "Ba Đình nắng", "Bộ đội về làng", "Mùa xuân trên quê hương"...

Lắng đọng, lãng mạn nhưng vẫn ngân vang sự hào hùng, oanh liệt, những thay đổi của Lê Minh Ngọc mang đến làn gió tươi mới cho những ca khúc đi cùng năm tháng, tạo nên những cảm xúc đặc biệt cho bộ phim.

Chia sẻ về những thay đổi của mình, Lê Minh Ngọc cho hay ngay sau giải Quán quân Sao Mai 2022, vì mê thính phòng, cô đã định hướng chuyển sang dòng nhạc này.

"Khi hát thính phòng, tôi cảm thấy giống tôi hơn, có cảm giác như được trở về là chính mình"- Lê Minh Ngọc chia sẻ. Điều này lý giải vì sao cô giành giải nhất cuộc thi hát thính phòng toàn quốc 2023, chỉ một năm sau khi giành giải nhất Sao mai dòng dân gian.

Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen khi tham gia phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai" do VTV sản xuất

"Lá thư gửi tương lai" dài 45 phút, kể về Ngọc - sinh viên Nhạc viện đang mất phương hướng trên con đường nghệ thuật. Nhờ việc chăm sóc bà nội và khám phá những lá thư của cụ, một liệt sĩ, Ngọc đã được sống lại trong những khoảnh khắc lịch sử hào hùng và bi tráng của dân tộc. Cô không chỉ tìm được cảm xúc cho giọng hát, mà còn hiểu sâu sắc hơn về sự hi sinh của ông cha…

Trong phim, Lê Minh Ngọc không chỉ đảm nhận vai ca sĩ chính mà còn đóng hai vai diễn - Ngọc hiện tại và bà Nhớ lúc trẻ. "Thời điểm quay phim diễn ra rất cận ngày Đại lễ, tôi rất bận vì lịch diễn dày đặc. Bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng nên áp lực càng lớn"- nữ ca sĩ chia sẻ.

Lê Minh Ngọc và NSND Lan Hương trong phim ca nhạc "Thư gửi tương lai"

NSND Quang Thọ dành nhiều lời khen ngợi cho Lê Minh Ngọc khi cô "can đảm" đảm nhận vai trò diễn viên chứ không chỉ là ca sĩ, đặc biệt là trong một phim ca nhạc dài hơi có yếu tố lịch sử. "Minh Ngọc là người có hoài bão lớn, chúc em thăng hoa hơn, thành công hơn không chỉ với vai trò ca sĩ mà còn cả ở vai trò diễn viên" - NSND Quang Thọ bày tỏ.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho hay anh quen với hình ảnh Lê Minh Ngọc ở phong cách dân gian, nhưng trong phim này, cô hát những ca khúc cách mạng hơi hướng thính phòng lại rất ngọt.

"Tôi ấn tượng nhất là "Mùa xuân trên quê hương" có cái cũ, cái mới, vừa chất thính phòng, lại vừa nhẹ nhàng, bắt tai" – nhà phê binh âm nhạc nói. Trong khi đó, Divo Tùng Dương, người từng chấm Lê Minh Ngọc trong các cuộc thi trước đây, nhận xét: "Tôi thấy tiếng hát của em giữ được cảm xúc, hát ngày càng mượt mà. Bài gần cuối nhạc nhẹ em có cách xử lý rất riêng, rất xúc động".

Lê Minh Ngọc quê Hà Tĩnh, hiện là ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội

Không dừng lại ở thành công của "Lá thư gửi tương lai", Lê Minh Ngọc chuẩn bị ra mắt series 9-10 ca khúc về Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các ca khúc sẽ được phát hành đều đặn hàng tuần trên kênh YouTube cá nhân của cô.

"Là nghệ sĩ hát thính phòng Việt Nam, tôi luôn khao khát đưa dòng nhạc này trở nên gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ. Tôi muốn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của thính phòng và thanh nhạc Việt Nam"- nữ ca sĩ bày tỏ.