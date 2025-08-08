HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Hà Nội

Đội hình tham dự duyệt binh tại Quảng trường Đỏ luyện tập cho concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim"

Nguyễn Hưởng - Hữu Hưng

(NLĐO)- 68 quân nhân tham gia chương trình "Tổ quốc trong tim" sẽ tái hiện lại lễ Duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga).

Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ ngày 10-8 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội).

Đội hình tham dự duyệt binh tại Quảng trường Đỏ luyện tập cho concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim"- Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật chính luận là sự kiện văn hóa - chính trị chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đây là sự kiện văn hóa - chính trị chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025). Chương trình dự kiến thu hút hàng chục ngàn khán giả trực tiếp tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) cùng hàng triệu người theo dõi qua sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt tại chương trình là sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên Bang Nga. Mang trong mình những phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các chiến sĩ sẽ góp phần thắp sáng tinh thần yêu nước trong đêm nhạc nghệ thuật chưa từng có.

Đội hình tham dự duyệt binh tại Quảng trường Đỏ luyện tập cho concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim"- Ảnh 2.

Sân khấu của chương trình

Đội hình tham dự duyệt binh tại Quảng trường Đỏ luyện tập cho concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim"- Ảnh 3.

Chương trình sẽ có sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga)

Đội hình tham dự duyệt binh tại Quảng trường Đỏ luyện tập cho concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim"- Ảnh 4.

Sáng 8-8, 68 quân nhân đang tích cực luyện tập

Đội hình tham dự duyệt binh tại Quảng trường Đỏ luyện tập cho concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim"- Ảnh 5.

Đội hình tham dự duyệt binh tại Quảng trường Đỏ luyện tập cho concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim"- Ảnh 6.

Đội hình tham dự duyệt binh tại Quảng trường Đỏ luyện tập cho concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim"- Ảnh 7.

Tất cả đã sẵn sàng cho đêm diễn


Tin liên quan

1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

(NLĐO)- Trước thềm lễ diễu binh, diễu hành, lực lượng làm nhiệm vụ A80 đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu Di tích Phủ Chủ tịch

Ngắm các nữ chiến sĩ quân đội xinh đẹp luyện tập diễu binh, diễu hành

(NLĐO)- Dù trời mưa nhẹ, các đội hình vẫn luyện tập nghiêm túc, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Hình ảnh dễ thương của các chiến sĩ nhí tham gia khóa huấn luyện Học kỳ trong Quân đội

(NLĐO) - Khóa huấn luyện Học kỳ trong Quân đội năm nay được tổ chức với chủ đề "Kỷ luật – Kết nối – Yêu thương" dành cho các chiến sĩ nhí từ 11 – 15 tuổi

