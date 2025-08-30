Đội Indonesia vô địch Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025

Đội tuyển Cảnh sát Indonesia (do CLB Jakarta Bhayangkara Presisi - JBP đại diện) đã thắng tưng bừng 3-0 trước đội Công an Nhân dân trong ngày khai mạc. Chính thất bại khó chấp nhận ấy đã khiến chủ nhà Công an Nhân dân phải có vài thay đổi nhân sự, bao gồm cả việc bổ sung cấp tốc tay chuyền hai kỳ cựu Giang Văn Đức.



Chủ nhà Công an Nhân dân tái ngộ tuyển Cảnh sát Indonesia ở chung kết

Sự tăng cường ấy giúp đội Công an Nhân dân cải thiện hẳn lối chơi, vượt qua các đối thủ mạnh để tiến vào trận chung kết chiều 30-8, gặp lại tuyển Cảnh sát Indonesia. Niềm tin chiến thắng lan tỏa trong nội bộ đội Công an Nhân dân và cũng được nhìn thấy nơi hơn 2.000 khán giả ngồi chật Nhà thi đấu TDTT Quốc phòng II (Quân khu 7, TP HCM).

Quản Trọng Nghĩa tấn công ghi điểm

Ngoại binh Hà Lan Ter Horst tiếp tục được cất trên băng ghế dự bị nhưng những đồng đội của anh gồm Trọng Nghĩa, Văn Đức, Đình Nhu, Văn Tiên, Quốc Dư đã chơi rất hay ở ván đấu mở màn. Bất chấp đối thủ đeo bám quyết liệt, đội Công an Nhân dân vẫn giành phần thắng 25-18 trong niềm vui của đông đảo khán giả nhà.

Agil Angga (24, Indonesia) nỗ lực đánh bại hàng chắn Công an Nhân dân

Diễn biến ván đấu thứ nhì cũng căng thẳng không kém ván đầu tiên khi chủ nhà Công an Nhân dân dẫn điểm và tuyển Cảnh sát Indonesia bám đuổi quyết liệt.

Tuy vậy, thế trận dần xoay chuyển với lối chơi tấn công như vũ bão của đội khách, hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Đoàn quân của HLV Reidel Gonzales Toiran giành chiến thắng với tỉ số 25-20, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Nizar Julfikar đối mặt hàng chắn 3 người của Công an Nhân dân

Cũng như trận khai mạc, chủ nhà Công an Nhân dân bắt đầu gặp khó trong triển khai lối chơi, liên tục để đối thủ "bắt bài". Với đội hình còn gần như đầy đủ dàn hảo thủ từng lọt vào đến bán kết Giải bóng chuyền các CLB nam châu Á 2023, tuyển Cảnh sát Indonesia tiếp tục giành thắng lợi cả hai ván tiếp theo với điểm số 27-25 và 25-23, chính thức trở thành nhà vô địch của giải.

Tuyển Cảnh sát Indonesia lên ngôi vô địch

Chấp nhận về nhì ở giải đấu trên sân nhà, đội Công an Nhân dân được an ủi phần nào khi giành được hai giải thưởng cá nhân, gồm "Libero xuất sắc" thuộc về Lê Xuân Mạnh và "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" được trao cho Phạm Quốc Dư.

Ba đội đạt thứ hạng cao nhất của giải

Tuyển Cảnh sát Indonesia vô địch, Công an Nhân dân về nhì trong khi Quân Đội xếp hạng ba và Bộ Nội vụ Campuchia giành giải khuyến khích.