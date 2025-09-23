Nhà xuất bản Kim Đồng vừa phát hành "Đời không trọn vẹn" của giảng viên trẻ Lê Thanh Tùng (bút danh Tùng Lê), hiện đang giảng dạy tại TP HCM. Tác phẩm gồm 9 truyện ngắn hiện đại, dài 140 trang, xoay quanh chủ đề tưởng chừng quen thuộc: cuộc đời dang dở, những mảnh ghép vỡ vụn và khát khao tìm bình an. Nhưng chính ở sự không hoàn hảo, Tùng Lê chỉ ra cách con người chạm tới hạnh phúc thật sự.

Từ cơn mưa chiều đến những trang viết chữa lành của Tùng Lê

Đời không trọn vẹn của Tùng Lê

Ít ai ngờ, cơ duyên viết lách đến với Tùng Lê từ một buổi chiều mưa khi anh dạo cùng vợ. Bắt gặp những đứa trẻ với số phận khác nhau, anh chợt nghĩ về khát vọng được trở thành "người hùng" trong mắt gia đình – và từ đó ra đời tác phẩm đầu tay Xứ thần tiên và những đứa trẻ được chọn (NXB Kim Đồng).

Sau đó, anh tiếp tục thử sức với Chúng ta cách nhau một bước chân (NXB Lao Động), cuốn sách thấm đẫm tình yêu, nỗi đau và sự mất mát. Và đến "Đời không trọn vẹn", hành trình viết của Tùng Lê đã đi xa hơn: đào sâu vào những tan vỡ, để rồi tìm lại ánh sáng trong chính sự bất toàn.

Tùng Lê và hạnh phúc không ở cuối hành trình...

"Không ai trong chúng ta có một cuộc đời hoàn hảo. Chính trong những vết nứt và khoảnh khắc yếu đuối, chúng ta mới tìm thấy sự đồng cảm và sức mạnh để bước tiếp. Hạnh phúc không ở cuối hành trình, mà hiện hữu ngay trên con đường chúng ta đang đi cùng những người thân thương." – Tùng Lê chia sẻ.

Điểm đặc biệt của "Đời không trọn vẹn" là cách viết giàu hình ảnh, giống như "bộ phim chiếu bằng chữ". Mỗi mảnh đời, mỗi nhân vật đều phải đối diện với dang dở và tổn thương, nhưng qua ngòi bút tinh tế, họ tìm thấy một con đường kết nối, hòa giải với chính mình.

Một cuốn sách cho những tâm hồn chông chênh

Với vai trò giảng viên, công việc dạy học cho Tùng Lê cơ hội lắng nghe và đồng cảm với áp lực của nhiều thế hệ sinh viên. Chính sự gần gũi ấy đã trở thành chất liệu sống động để anh đưa vào trang viết. "Giảng dạy giúp tôi hiểu hơn về đời sống và con người, còn văn chương là nơi tôi gửi gắm những chiêm nghiệm đó vào con chữ," anh nói.

Tác giả Tùng Lê

"Đời không trọn vẹn" không chỉ là một tập truyện ngắn, mà còn giống như một người bạn đồng hành – lắng nghe, nâng đỡ và nhắc nhở độc giả rằng hạnh phúc chưa bao giờ ở quá xa. Nó nằm ngay trong từng khoảnh khắc ta sống, yêu thương và sẻ chia.

Hiện tác phẩm đã có mặt tại hệ thống nhà sách Kim Đồng, Fahasa cùng các sàn thương mại điện tử. Với giọng văn chân thành, tinh tế, "Đời không trọn vẹn" được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cuốn sách chữa lành đáng đọc nhất năm nay.