Văn hóa - Văn nghệ

NXB Trẻ phát hành dòng sách dành cho tuổi "xế chiều"

Kim Ngân

(NLĐO) - Đây là nguồn tài liệu khoa học và gần gũi, giúp người đọc hiểu rõ hơn về quá trình lão hóa và cách duy trì chất lượng sống.

Trong bối cảnh Việt Nam có hơn 14 triệu người từ 60 tuổi trở lên và tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh, NXB Trẻ vừa giới thiệu dòng sách mới hướng đến đối tượng trung niên, cao niên. Đây là nỗ lực nhằm thay đổi quan niệm giới hạn về tuổi tác, khẳng định rằng mỗi giai đoạn cuộc đời đều có thể trọn vẹn, ý nghĩa.

Dòng sách tập trung vào hai nhóm nội dung chính: chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và truyền cảm hứng sống tích cực. Nổi bật trong bộ sách là ba tựa về tâm lý và cảm hứng sống: "Sống đời ngân vang" là tác phẩm cuối cùng của chuyên gia quản trị Stephen R. Covey cùng con gái, khẳng định tuổi tác không ngăn cản việc học hỏi và phát triển bản thân.

NXB Trẻ phát hành dòng sách dành cho tuổi "xế chiều"- Ảnh 1.

Sách "Sống đời ngân vang" của tác giả Stephen R. Covey - chuyên gia tư vấn và đào tạo về lãnh đạo nổi tiếng từng được tạp chí TIME bình chọn là một trong 25 người Mỹ có sức ảnh hưởng lớn nhất

"Món quà của sinh mệnh" ghi lại câu chuyện thật của hai vợ chồng học giả Irvin D. Yalom và Marilyn Yalom khi đối diện bệnh nan y, gợi mở nhiều suy ngẫm về sự chuẩn bị cho tuổi già. Cuốn sách giúp người đọc định hướng đoạn cuối của cuộc đời, dù đang ở độ tuổi nào đi nữa, để có sự chuẩn bị về tinh thần lẫn vật chất, trong đó yếu tố tinh thần là rất quan trọng.

NXB Trẻ phát hành dòng sách dành cho tuổi "xế chiều"- Ảnh 2.

"Món quà của sinh mệnh" là câu chuyện có thật, được viết bởi hai người vợ chồng già trí thức, ưu tú đã đi trọn chặng đường đời với nhau

Trong khi đó, "Sống một đời xứng đáng" mang đến triết lý chữa lành và sống khỏe từ trải nghiệm trọn một thế kỷ của bác sĩ Gladys McGarey, người được xem là "người khai sinh Y học toàn diện".

Song song, NXB Trẻ cũng giới thiệu nhiều đầu sách chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe cho lứa tuổi trung - cao niên như: "Tăng cường trí nhớ - phòng bệnh Alzheimer", "Tại sao chúng ta lại già đi?", "Ăn gì không già?", "Tâm lý học sức khỏe"…

NXB Trẻ phát hành dòng sách dành cho tuổi "xế chiều"- Ảnh 3.

Sách "Sống một đời xứng đáng" bàn sâu về những chân lý giản đơn, dễ dàng chạm đến trái tim độc giả

Việc ra mắt dòng sách dành riêng cho tuổi trung niên và cao niên không chỉ lấp đầy khoảng trống trong thị trường xuất bản vốn nghiêng nhiều về độc giả trẻ, mà còn góp phần thay đổi nhận thức xã hội về tuổi già. Tuổi tác không phải là dấu chấm hết, mà là giai đoạn để tiếp tục tận hưởng, cống hiến và khẳng định giá trị bản thân.

sách chất lượng sống tuổi xế chiều nxb trẻ
