Giải trí

Đối mặt tù tội vì rò rỉ tin điều tra cố diễn viên "Ký sinh trùng"

Minh Khuê

(NLĐO) - Một cựu cảnh sát làm rò rỉ thông tin điều ra về cố diễn viên Lee Sun-kyun - từng đóng "Ký sinh trùng", bị đề nghị mức án 3 năm tù giam.

Trang Allkpop ngày 4-11 thông tin, cựu cảnh sát (tạm gọi là A), ngoài 30 tuổi, đã bị phía công tố đưa ra đề nghị mức án 3 năm tù giam trong phiên xử tại Tòa án quận Incheon, do thẩm phán Kim Saet-byeol chủ trì.

Đối mặt tù tội vì rò rỉ tin điều tra cố diễn viên "Ký sinh trùng" - Ảnh 1.

Cố diễn viên Lee Sun-kyun

Lee Sun-kyun bị buộc tội làm rò rỉ thông tin mật và các tội danh liên quan khác.

Trước đó, vào tháng 10 - 2023, "A" bị cáo buộc đã làm rò rỉ tài liệu điều tra liên quan đến nghi vấn sử dụng ma túy của nam diễn viên Lee Sun-kyun cho hai nhà báo bằng ảnh chụp và gửi báo cáo về tiến độ điều tra.

Báo cáo bị rò rỉ chứa thông tin cá nhân của những người liên quan đến nghi án sử dụng ma túy của Lee Sun-kyun, bao gồm tên, tiền án, danh tính và nghề nghiệp. Vụ rò rỉ đã xuất hiện công khai vào tháng 12 - 2023, sau khi Lee Sun-kyun qua đời.

Sau khi bị sa thải, "A" đã đệ đơn kiện Cảnh sát trưởng Incheon để lật ngược quyết định sa thải nhưng ông đã thua trong phiên tòa đầu tiên.

Phiên tòa đưa ra phán quyết cuối cùng cho "A" dự kiến diễn ra ngày 17-12.

Nam diễn viên Lee Sun-kyun được phát hiện qua đời trong ô tô đóng kín, được cho là tự tử năm 2023. Cảnh sát phát hiện có dấu vết đốt than trong xe ở ghế dành cho hành khách. Thời gian đó, Lee Sun-kyun đang bị điều tra cáo buộc sử dụng ma túy. Vụ việc đã gây ra làn sóng tranh cãi trái chiều, kéo dài đến nay.

Anh đi đột ngột, để lại một số tác phẩm tham gia chưa kịp ra mắt phục vụ khán giả.

Tin liên quan

Kẻ tống tiền cố diễn viên "Ký sinh trùng" nhận án tù

Kẻ tống tiền cố diễn viên "Ký sinh trùng" nhận án tù

(NLĐO) - Người phụ nữ tống tiền cố diễn viên Lee Sun-kyun, sao phim "Ký sinh trùng", nhận án 3 năm 6 tháng tù giam.

Cố diễn viên "Ký sinh trùng" được giải thưởng Mỹ tưởng niệm

(NLĐO) - Cố diễn viên Hàn Quốc Lee Sun-kyun, từng đóng phim "Ký sinh trùng", được tưởng niệm cùng với nhiều diễn viên khác trong Lễ trao giải Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Mỹ (SAG).

Cổ Thiên Lạc kỳ vọng vào khán giả Việt

(NLĐO) - Tài tử Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo đến TP HCM giao lưu cùng khán giả Việt tại Gala Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc).

cựu cảnh sát Phim Ký sinh trùng Lee Sun-kyun đối mặt án tù giam
    Thông báo