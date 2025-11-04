Đối mặt tù tội vì rò rỉ tin điều tra cố diễn viên "Ký sinh trùng"

Trang Allkpop ngày 4-11 thông tin, cựu cảnh sát (tạm gọi là A), ngoài 30 tuổi, đã bị phía công tố đưa ra đề nghị mức án 3 năm tù giam trong phiên xử tại Tòa án quận Incheon, do thẩm phán Kim Saet-byeol chủ trì.

Cố diễn viên Lee Sun-kyun

Lee Sun-kyun bị buộc tội làm rò rỉ thông tin mật và các tội danh liên quan khác.

Trước đó, vào tháng 10 - 2023, "A" bị cáo buộc đã làm rò rỉ tài liệu điều tra liên quan đến nghi vấn sử dụng ma túy của nam diễn viên Lee Sun-kyun cho hai nhà báo bằng ảnh chụp và gửi báo cáo về tiến độ điều tra.

Báo cáo bị rò rỉ chứa thông tin cá nhân của những người liên quan đến nghi án sử dụng ma túy của Lee Sun-kyun, bao gồm tên, tiền án, danh tính và nghề nghiệp. Vụ rò rỉ đã xuất hiện công khai vào tháng 12 - 2023, sau khi Lee Sun-kyun qua đời.

Sau khi bị sa thải, "A" đã đệ đơn kiện Cảnh sát trưởng Incheon để lật ngược quyết định sa thải nhưng ông đã thua trong phiên tòa đầu tiên.

Phiên tòa đưa ra phán quyết cuối cùng cho "A" dự kiến diễn ra ngày 17-12.

Nam diễn viên Lee Sun-kyun được phát hiện qua đời trong ô tô đóng kín, được cho là tự tử năm 2023. Cảnh sát phát hiện có dấu vết đốt than trong xe ở ghế dành cho hành khách. Thời gian đó, Lee Sun-kyun đang bị điều tra cáo buộc sử dụng ma túy. Vụ việc đã gây ra làn sóng tranh cãi trái chiều, kéo dài đến nay.

Anh đi đột ngột, để lại một số tác phẩm tham gia chưa kịp ra mắt phục vụ khán giả.