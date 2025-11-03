Đổi mới, sáng tạo trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 3-11, Đảng ủy phường Tam Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 lần thứ 2 (mở rộng). Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM.

Quang cảnh hội nghị.

Theo bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình cho biết, với sự nỗ lực và đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị trong thời gian qua, đến thời điểm này, Đảng bộ phường đã đạt nhiều kết quả khả quan.

Tổ chức bộ máy đã được kiện toàn đầy đủ, các phòng, ban chuyên môn cũng được sắp xếp tinh gọn, hoạt động ổn định và từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thường cũng được giữ vững.

Về cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, Trung tâm phục vụ hành chính công đã bắt đầu hoạt động ổn định, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được giải quyết qua hệ thống trực tuyến. Ngoài ra, phường Tam Bình cũng thực hiện số hóa hồ sơ đạt tỉ lệ trên 98%. Cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, gần gũi và tận tình.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình phát biểu tại hội nghị

Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường đảm bảo nội dung, thời gian và tiến độ theo chỉ đạo của thành phố; Tập trung triển khai công tác cấp, đổi thẻ đảng viên mới, tỉ lệ đổi thẻ trên địa bàn phường đạt trên 98%. Công tác chỉnh trang đô thị cũng được quan tâm, nhiều tuyến đường đã và đang được bê tông hóa, có hệ thống lưới điện chiếu sáng, việc cung cấp nước sạch cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân...

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề và đưa ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân quý III/2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025; Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý III năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2025; Các chương trình toàn khóa, chương trình hành động, kế hoạch của phường Khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030...

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.





Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình ghi nhận, tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM ghi nhận và biểu dương những kết quả phường Tam Bình đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đề nghị phường Tam Bình tập trung mọi nguồn lực giải quyết kịp thời các vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là về hồ sơ đất đai; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển sản xuất - kinh doanh.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhấn mạnh ý nghĩa của công tác chuyển đổi số trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, ông Minh lưu ý phường cần xây dựng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin mạnh và ứng dụng hiệu quả các công cụ chuyển đổi số vào việc vận hành cũng như triển khai các hoạt động của phường...

Trao quyết định cán bộ tại hội nghị.

Dịp này, Đảng ủy phường Tam Bình cũng công bố quyết định về chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tam Bình đối với Bà Nguyễn Thị Phương Linh, chuyên viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tam Bình giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường; Bà Bùi Thị Quang Tiến, chuyên viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tam Bình giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường.