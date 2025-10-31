HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

HUYỀN TRÂN

(NLĐO) - Cần có những chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất và đời sống

Ngày 31-10, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, triển khai Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư cùng các Nghị quyết số 70; 71; 72 của Bộ Chính trị.

Tổ chức với 35 điểm cầu 

Hội nghị được tổ chức bằng 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến với 35 điểm cầu trên địa bàn phường. 35 điểm cầu gồm 1 điểm cầu chính trực tiếp tại Trung tâm Chính trị phường Tăng Nhơn Phú, 34 điểm cầu trực tuyến tại UBND phường và các chi, Đảng bộ cơ sở phường.

- Ảnh 1.

Điểm cầu trực tiếp tại Trung tâm Chính trị phường.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Một số điểm cầu trực tuyến.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Một số điểm cầu trực tuyến.

Tại hội nghị, TS Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực II đã thông tin đến đại biểu tham dự những nội dung cốt lõi trong Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. 

Cùng với đó là Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân của Bộ Chính trị.

- Ảnh 8.

TS Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực II báo cáo tại hội nghị.

- Ảnh 9.

Triển khai Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư cùng các Nghị quyết số 70; 71; 72 của Bộ Chính trị tại hội nghị.

- Ảnh 10.

Đại biểu dự hội nghị.

Thống nhất và đánh giá cao

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt những nội dung cơ bản của dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, trong đó nhấn mạnh những định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Sau đó, Đảng ủy phường đã triển khai lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường cơ bản thống nhất và đánh giá cao các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng đóng góp thêm ý kiến qua văn bản trực tiếp tại hội nghị. 

- Ảnh 11.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú, báo cáo tóm tắt những nội dung cơ bản của dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Một số ý kiến tiêu biểu như về mục tiêu phát triển tổng quát, đa phần đại biểu nhận định mục tiêu phát triển tổng quát đã thể hiện rõ định hướng chiến lược năm 2045, phản ánh tầm nhìn dài hạn và khát vọng vươn lên của dân tộc. 

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và có tính dẫn dắt cao, các đại biểu đề nghị: Cần có những chính sách đột phá để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao (AI, Big Data, IoT) vào sản xuất và đời sống. 

Đối với kinh tế tư nhân: Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, đảm bảo quyền bình đẳng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Văn kiện đề ra các giải pháp mạnh mẽ hơn để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Về đầu tư cho giáo dục và đào tạo: Cần có chiến lược lâu dài để cải cách giáo dục toàn diện, từ chương trình học đến phương pháp giảng dạy, nhằm đào tạo ra thế hệ công dân có kiến thức, kỹ năng và đạo đức tốt...

- Ảnh 12.

Các đại biểu cho ý kiến đóng góp tại hội nghị.

- Ảnh 13.
- Ảnh 14.

Các đại biểu cho ý kiến đóng góp tại hội nghị.

Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú sẽ tiếp tục tiếp nhận các ý kiến đóng góp bằng văn bản và thư đến hết ngày 3-11-2025. Ngoài ra, người dân có thể đóng góp ý kiến theo hình thức trực tuyến qua ứng dụng VneID đến ngày 15-11-2025.

