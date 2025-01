Đôi nam nữ trẻ tuổi bị sát hại trong đêm 27 Tết

Sáng 27-1, theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hùng Hải, huyện Diễn châu, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong. Hai nạn nhân được xác định là H.N.T. (SN 2006, trú xã DIễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và N.T.T.H. (SN 2006, trú xã Hùng Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: MXH

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào khoảng gần 20 giờ ngày 26-1, Đ.V.Q. (SN 1996, trú xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu) hẹn nhóm bạn trong đó có H.N.T. và N.T.T.H. ra đường đê biển thuộc thôn Cự Nại, xã Hùng Hải, huyện Diễn Châu để đi chơi.

Do mâu thuẫn cá nhân, Đ.V.Q. bất ngờ rút dao đâm H.N.T. và N.T.T.H. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Q. bị công an bắt giữ.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.