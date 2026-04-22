Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp giúp Vinasun trụ vững thị trường

Sáng 22-4, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Báo cáo tại đại hội cho thấy năm 2025, thị trường vận tải hành khách tiếp tục cạnh tranh khốc liệt giữa taxi truyền thống và các nền tảng gọi xe công nghệ, với áp lực lớn về giá cước và yêu cầu đổi mới công nghệ. Việc các đối thủ liên tục được bổ sung nguồn vốn cũng tạo sức ép buộc doanh nghiệp phải gia tăng đầu tư để theo kịp tốc độ phát triển của ngành.

Trong bối cảnh đó, Vinasun Corp triển khai chiến lược "kiềng ba chân" gồm công nghệ – phương tiện – con người. App Vinasun được nâng cấp toàn diện, mang lại trải nghiệm đặt xe nhanh, minh bạch, với giá cước ổn định và tính năng "chốt giá" giúp khách hàng chủ động chi phí.

Doanh nghiệp xác định chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Đội xe Hybrid thế hệ mới giúp tối ưu chi phí vận hành, góp phần giữ giá cước cạnh tranh. Đồng thời, công ty duy trì đội ngũ lái xe chính thức, được đào tạo bài bản, đảm bảo an toàn và độ tin cậy – yếu tố được xem là khác biệt so với mô hình kinh tế chia sẻ.

Bên cạnh đó, khả năng phục vụ đa kênh (đặt qua ứng dụng, tổng đài, vẫy xe trực tiếp) cùng mạng lưới hoạt động 24/7 giúp Vinasun tiếp cận đa dạng phân khúc khách hàng, hướng đến tăng trưởng ổn định trong môi trường cạnh tranh.

Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp đã đầu tư 1.136 xe Hybrid, đánh dấu bước chuyển sang phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường. Việc này nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu. Kết quả, năm 2025, Vinasun đạt doanh thu 882,66 tỉ đồng, giảm 11,92% so với năm 2024 và hoàn thành 90,35% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 39,15 ti đồng.

Dự báo năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục đối mặt nhiều thách thức từ lạm phát toàn cầu, biến động giá cả và xu hướng thắt chặt chi tiêu, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu đi lại. Trước bối cảnh này, Vinasun đặt mục tiêu duy trì ổn định, tái cấu trúc toàn diện, tăng cường quản trị rủi ro và phấn đấu đạt doanh thu khoảng 902,7 tỉ đồng, tương đương 102,3% so với năm 2025.



