HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp giúp Vinasun trụ vững thị trường

Tin, ảnh: An Chi

(NLĐO) - Vinasun duy trì đội ngũ lái xe chính thức, được đào tạo bài bản, đảm bảo an toàn và độ tin cậy

Sáng 22-4, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Báo cáo tại đại hội cho thấy năm 2025, thị trường vận tải hành khách tiếp tục cạnh tranh khốc liệt giữa taxi truyền thống và các nền tảng gọi xe công nghệ, với áp lực lớn về giá cước và yêu cầu đổi mới công nghệ. Việc các đối thủ liên tục được bổ sung nguồn vốn cũng tạo sức ép buộc doanh nghiệp phải gia tăng đầu tư để theo kịp tốc độ phát triển của ngành.

Trong bối cảnh đó, Vinasun Corp triển khai chiến lược "kiềng ba chân" gồm công nghệ – phương tiện – con người. App Vinasun được nâng cấp toàn diện, mang lại trải nghiệm đặt xe nhanh, minh bạch, với giá cước ổn định và tính năng "chốt giá" giúp khách hàng chủ động chi phí. 

Doanh nghiệp xác định chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Đội xe Hybrid thế hệ mới giúp tối ưu chi phí vận hành, góp phần giữ giá cước cạnh tranh. Đồng thời, công ty duy trì đội ngũ lái xe chính thức, được đào tạo bài bản, đảm bảo an toàn và độ tin cậy – yếu tố được xem là khác biệt so với mô hình kinh tế chia sẻ.

Bên cạnh đó, khả năng phục vụ đa kênh (đặt qua ứng dụng, tổng đài, vẫy xe trực tiếp) cùng mạng lưới hoạt động 24/7 giúp Vinasun tiếp cận đa dạng phân khúc khách hàng, hướng đến tăng trưởng ổn định trong môi trường cạnh tranh.

Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp đã đầu tư 1.136 xe Hybrid, đánh dấu bước chuyển sang phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường. Việc này nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu. Kết quả, năm 2025, Vinasun đạt doanh thu 882,66 tỉ đồng, giảm 11,92% so với năm 2024 và hoàn thành 90,35% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 39,15 ti đồng.

Dự báo năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục đối mặt nhiều thách thức từ lạm phát toàn cầu, biến động giá cả và xu hướng thắt chặt chi tiêu, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu đi lại. Trước bối cảnh này, Vinasun đặt mục tiêu duy trì ổn định, tái cấu trúc toàn diện, tăng cường quản trị rủi ro và phấn đấu đạt doanh thu khoảng 902,7 tỉ đồng, tương đương 102,3% so với năm 2025.


Tin liên quan

Vinasun đồng hành với con người lao động khó khăn

(NLĐO) - Vinasun hiện có 1.300 lao động; thu nhập khối gián tiếp bình quân 9 triệu đồng/người/tháng; riêng tài xế trên 12 triệu đồng/người/tháng.

Vinasun chi hơn 1,7 tỉ đồng san sẻ khó khăn với tài xế taxi

(NLĐO) - Hiện Công ty Vinasun đang hỗ trợ học bổng cho 36 cháu là con lái xe bị tử nạn, trong đó có 10 cháu là con của lái xe mất do dịch Covid-19.

đại hội đồng cổ đông cạnh tranh khốc liệt người lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo