HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Đối thoại Shangri-La nhấn mạnh các cam kết

ANH THƯ

Tổng thư ký ASEAN cho biết những động thái xoa dịu căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò rất quan trọng đối với Đông Nam Á

Phát biểu tại phiên toàn thể của Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 23 hôm 30-5, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh cam kết của hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc đối với "sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng", đánh dấu một sự chuyển biến quan trọng trong quan điểm.

Được xây dựng trên tiền đề rằng hai nước có thể cạnh tranh nhưng vẫn hợp tác trong các vấn đề cùng quan tâm, khuôn khổ này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 5. "Đối với ASEAN, điều này thực sự rất quan trọng. Mỹ và Trung Quốc là hai đối tác an ninh và kinh tế quan trọng nhất của chúng ta" - ông Kao cho biết. Chủ tịch ASEAN bày tỏ kỳ vọng khuôn khổ này sẽ được cụ thể hóa thành các chính sách và hành vi góp phần thiết thực vào hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Ông Kao cũng khẳng định các quốc gia thành viên ASEAN cam kết theo đuổi an ninh và thịnh vượng kinh tế, "không sợ bị ép buộc và không bị buộc phải chọn phe". Trước đó, quan hệ giữa 2 siêu cường trở nên căng thẳng trong cuộc thương chiến bắt đầu từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau cuộc gặp thượng đỉnh gần đây giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc - Mỹ tại Bắc Kinh, quan hệ giữa hai nước được cho là đã phần nào bình thường trở lại.

Đối thoại Shangri-La nhấn mạnh các cam kết - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi (phải) ngồi cùng người đồng cấp Ý Guido Crosetto tại phiên toàn thể của Đối thoại Shangri-La hôm 30-5 Ảnh: AP

Cũng trong ngày họp thứ hai của SLD này, bộ trưởng quốc phòng nhiều nước đã đăng đàn. Một trong những bài phát biểu được trông đợi đến từ Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ông Hegseth nhấn mạnh châu Á - Thái Bình Dương là khu vực quan trọng nhất trên thế giới, song an ninh của khu vực đang phụ thuộc "một cách không cân xứng" vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Vì vậy, ông kêu gọi các quốc gia đầu tư nghiêm túc vào quốc phòng của chính mình.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc ca ngợi các quốc gia như Philippines, Úc, Indonesia, Malaysia và Singapore đã chủ động "chia sẻ gánh nặng quốc phòng và liên minh", cũng như Việt Nam và Ấn Độ đã cải thiện khả năng sẵn sàng quân sự. Về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Hegseth cho biết quan hệ hiện nay tốt hơn nhiều so với những năm trước nhưng cũng khẳng định "không quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, có thể áp đặt bá quyền và đe dọa an ninh của quốc gia chúng tôi và các đồng minh".

Áp lực lên các quốc gia nhỏ hơn là chủ đề trọng tâm được các thành viên khác trong diễn đàn nhấn mạnh. Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Robertas Kaunas lưu ý các quốc gia nhỏ hơn, tại châu Âu cũng như châu Á, phải đối mặt với áp lực địa chính trị tương tự nhau từ các nước láng giềng lớn hơn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Chris Penk cho biết nước của ông phụ thuộc nhiều nhất vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nói rằng "chúng ta mạnh mẽ hơn khi đoàn kết hơn là khi hành động riêng lẻ". 

Trước thềm ngày họp thứ hai hôm 30-5, một số bộ trưởng quốc phòng ASEAN - từ 8 quốc gia Singapore, Philippines, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam - đã gặp nhau tại buổi làm việc do Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing và Thư ký Quốc phòng Quốc gia Philippines Gilberto Teodoro Jr đồng chủ trì. Tại cuộc gặp, họ cùng thể hiện cam kết bảo đảm sự lưu thông tự do của thương mại và hàng hóa thông qua các hành lang quốc tế, bao gồm eo biển Malacca và Singapore.

Theo tờ The Straits Times, động thái này diễn ra trong bối cảnh tắc nghẽn ở eo biển Hormuz gây ảnh hưởng toàn cầu, trong khi ý tưởng áp phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Malacca và Singapore của bộ trưởng tài chính Indonesia hồi tháng 4 từng gây lo ngại.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo