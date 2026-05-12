Pháp luật

Đối tượng buôn ma túy nổ súng khiến thiếu tá công an hy sinh hầu toà

Tr.Đức

(NLĐO)- Bùi Đình Khánh hầu toà với 4 tội danh: Giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Sáng mai 13-5, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng các đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Bùi Đình Khánh ra tòa về tội buôn ma túy và giết người , hy sinh công an - Ảnh 1.

Lực lượng công an lấy lời khai của Bùi Đình Khánh sau khi bị bắt

Trước đó, tối 17-4-2025, tại khu vực phường Bãi Cháy, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu trái phép 16 bánh heroin trên ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5 kg. Biết đồng phạm bị bắt, nhóm Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng và ô tô chống trả lực lượng công an nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ.

Quá trình chống trả, Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng Công an khiến thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh.

Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Nhiều bị cáo khác trong vụ án cũng bị xét xử về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng", "Che giấu tội phạm" và một số tội danh liên quan theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo dự kiến, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15-5.

Do lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải đã được truy tặng Huân chương chiến công hạng Nhất cùng bằng Tổ quốc ghi công, Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm", thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Thiếu tá.


