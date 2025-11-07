HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đối tượng chính trong chuyên án lớn nhất lịch sử, buôn bán hơn 32.000 bánh heroin ra đầu thú

Tr.Đức

(NLĐO)- Nguyễn Huy Khánh đối tượng chính trong chuyên án ma tuý 006-N đã ra đầu thú mong hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Ngày 5-11, sau hơn 13 năm lẩn trốn, Nguyễn Huy Khánh (SN 1986, trú tại bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cũ (nay là tổ dân phố Tự Nhiên, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La) - một trong những đối tượng chính nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá vào năm 2012 đã chủ động từ nơi lẩn trốn tại phường Bình Chánh, TP HCM về đầu thú tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Huy Khánh ra đầu thú trong chuyên án ma túy lớn nhất lịch sử phòng chống tội phạm - Ảnh 1.

Nguyễn Huy Khánh khai nhận tại cơ quan công an

Chuyên án 006-N là một trong những chuyên án lớn nhất trong lịch sử phòng chống tội phạm ma túy. Vào cuối năm 2006, qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Quảng Ninh và Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an thu thập được một số thông tin quan trọng về đối tượng Nguyễn Bích Ngọc ( SN 1960, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang cũ), đang móc nối, tìm cách vận chuyển ma túy từ Việt Nam đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được và kết quả trao đổi thông tin với Công an Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đến tháng 4-2012, Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 006-N để đấu tranh với Nguyễn Bích Ngọc và đồng bọn.

Ngày 15-4-2012, sau khi bắt giữ đối tượng Ngọc, xác định đây là đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, phức tạp nên ngày 15-5-2012, Tổng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều tra chuyên án 006-N.

Sau hơn 2 năm phối hợp điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố điều tra 147 bị can, bắt 118 đối tượng, truy nã 27 đối tượng. Số này thuộc 5 đường dây tội phạm về ma túy, hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ Lào - Việt Nam - Trung Quốc.

Nguyễn Huy Khánh ra đầu thú trong chuyên án ma túy lớn nhất lịch sử phòng chống tội phạm - Ảnh 2.

Nguyễn Huy Khánh ra đầu thú mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định, các đối tượng trong đường dây này đã buôn bán, vận chuyển hơn 32 ngàn bánh heroin, 500 ngàn viên ma túy tổng hợp cùng 40 kg ma túy đá...

Liên quan đến chuyên án này, ngày 24-9-2012, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Huy Khánh (SN 1986, nơi thường trú bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cũ) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Đươc biết, bản thân bà Nguyễn Thị Đưa, mẹ đẻ của Khánh cũng là phạm nhân được đặc xá trong dịp Đại lễ 2-9 vừa qua nên nhận thức sâu sắc được chính sách của pháp luật và đã cam kết liên hệ với con trai và vận động ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Quảng Ninh ra đầu thú Chuyên án ma tuý lớn nhất trong lịch sử phòng chống tội phạm ma túy
