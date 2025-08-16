HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt 2 "ông trùm" đường dây ma túy xuyên quốc gia tại Đà Nẵng, thu gần 300 kg

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hai nghi phạm ở Đà Nẵng bị bắt quả tang cùng gần 300 kg ma túy, trong chuyên án do Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp triệt phá.


Bắt 2 "ông trùm" đường dây ma túy xuyên quốc gia tại Đà Nẵng, thu gần 300kg- Ảnh 1.

Đối tượng và tang vật vụ án gần 300 kg ma túy

Ngày 16-8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với các lực lượng triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn từ Lào vào Việt Nam.

Trước đó, lúc 9 giờ 5 phút ngày 15-8, tại phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), BĐBP Quảng Trị cùng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, BĐBP Đà Nẵng bắt quả tang N.T.L. (trú phường Hòa Xuân) và Đ.B.H.C. (trú phường An Khê) khi đang vận chuyển ma túy.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 295,5 kg ma túy các loại, 2 ôtô và nhiều tang vật liên quan.

 

Bắt 2 "ông trùm" đường dây ma túy xuyên quốc gia tại Đà Nẵng, thu gần 300kg- Ảnh 2.

Hiện trường vụ bắt giữ gần 300 kg ma túy

Bắt 2 "ông trùm" đường dây ma túy xuyên quốc gia tại Đà Nẵng, thu gần 300kg- Ảnh 3.

Tang vật vụ án

Tại nơi ở của L., cơ quan chức năng phát hiện thêm một khẩu AK, một súng tự chế và 7 viên đạn.

Theo BĐBP Quảng Trị, đây là chuyên án có quy mô lớn, tang vật thu giữ thuộc loại “khủng” trong các vụ án ma túy bị triệt phá gần đây. 

Nhóm nghi phạm tổ chức vận chuyển ma túy từ Lào qua biên giới Quảng Trị rồi trung chuyển sâu vào nội địa để tiêu thụ, với phương thức thủ đoạn tinh vi.

Vụ việc đang được BĐBP Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.


Bộ đội biên phòng Quảng Trị Bộ đội biên phòng vận chuyển ma túy Đà Năng ua bán ma túy
