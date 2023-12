Đối tượng "cộm cán" Võ Ngọc Thạch ở Quảng Nam lại bị bắt

Ngày 28-12, thượng tá Phạm Trường Sơn, Trưởng Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) - cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".



Võ Ngọc Thạch (cầm dây xích) và 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng” Ảnh: Công an Quảng Nam

4 đối tượng gồm: Võ Ngọc Thạch (SN 1982; trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), Phạm Quốc Cường (SN 1990; trú phường An Phú, TP Tam Kỳ), Bùi Minh Quân (SN 2002) và Bùi Quốc Nam (SN 2005; cùng trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành).

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút tối 25-12, Nguyễn Văn Hưng (SN 1992, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) đang ngồi nhậu tại quán Over Night (đường Nguyễn Tất Thành, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) cùng một số người bạn. Lúc này, tại quán có hơn 10 bàn với 40 khách, trong đó có bàn của Võ Ngọc Thạch.

Nghi ngờ Hưng có ý định đến quán để quậy phá, Thạch qua bàn Hưng nói chuyện. Sau đó, Thạch và Hưng xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau.

Cơ quan điều tra đọc lệnh tạm giữ hình sự đối với Võ Ngọc Thạch

Thấy vậy, Phạm Quốc Cường (ngồi chung bàn với Thạch) xông đến cùng Thạch dùng ghế gỗ đuổi đánh Hưng.

Thấy Hưng bị đánh, bạn của Hưng là Bùi Minh Quân và Bùi Quốc Nam xông vào đuổi đánh Thạch, Cường. Sau đó, Thạch, Cường chạy vào khu vực bếp của quán lấy dao làm bếp để đánh trả.

Nhóm của Hưng sử dụng ghế gỗ, chén sứ, ly, vỏ chai thủy tinh ném vào Thạch, Cường. Các đối tượng xô xát, đánh nhau làm nhân viên cũng như toàn bộ khách hàng trong quán nhậu lo sợ, bỏ chạy... Khi lực lượng công an đến hiện trường thì các đối tượng giải tán, bỏ trốn.

Tập trung lực lượng khẩn trương truy xét, đến chiều 26-12, Công an TP Tam Kỳ đã triệu tập làm việc với 10 đối tượng có liên quan để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản, cố ý gây thương tích. Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Hưng hiện đang nằm viện điều trị.

Thượng tá Phạm Trường Sơn cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, xác định vụ việc có tính chất phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, Công an TP đã chỉ đạo các lực lượng tập trung truy xét, nhanh chóng triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ. "Đặc biệt, đối với những đối tượng đã có tiền án, tiền sự phải xử lý nghiêm để tránh làm mất an ninh trật tự địa phương" – thượng tá Sơn cho biết.

Đáng chú ý, trong các đối tượng đang bị công an tạm giữ, Võ Ngọc Thạch được biết đến là dân "anh chị" cộm cán ở TP Tam Kỳ. Tháng 12-2020, Thạch từng bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Thạch bị bắt về hành vi "cố ý gây thương tích" vào năm 2020

Theo điều tra, sáng 21-12, Thạch đi ô tô đến đoạn đường thuộc khối phố Phú Trung (phường An Phú) thì gặp xe của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đang dừng thu gom rác thải. Thạch yêu cầu tài xế xe thu gom rác phải tấp xe vào lề đường để Thạch đi.

Lúc này, một công nhân thu gom rác đến nói chuyện với Thạch thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Sau đó, Thạch mở cốp xe lấy 2 thanh kim loại đánh vào người một công nhân thu gom rác gây thương tích. Thạch tiếp tục cầm hung khí đuổi đánh khiến các công nhân bỏ chạy tán loạn.

Một số hung khí công an thu giữ tại nơi ở và trên ô tô của Thạch vào năm 2020

Khám xét nơi ở và ô tô của Thạch, lực lượng chức năng thu giữ cả "kho" hung khí gồm 13 cây đao, 17 con dao, 3 roi điện, 5 viên đạn, 1 tuýp sắt, 1 nhị khúc, 1 tam khúc, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây giáo, 1 khẩu súng có gắn bình hơi nén…

Năm 2015, Võ Ngọc Thạch từng bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giam về hành vi "Chứa mại dâm". Theo điều tra, Thạch là chủ nhà nghỉ 999 trên đường Phan Bội Châu (TP Tam Kỳ). Mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm, Thạch hoặc nhân viên của mình sẽ điều gái bán dâm lên phục vụ tận phòng nghỉ.