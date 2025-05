Đối tượng trong vụ giết nhầm người gây rúng động ở An Giang đã ra đầu thú

Ngày 10-5, đối tượng bị truy nã tên Trần Minh Thượng (SN 2005; ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trần Minh Thượng đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đầu thú

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1 giờ ngày 6-1-2024, Thượng thách thức Phạm Văn Sang đến TP Long Xuyên, tỉnh An Giang sử dụng dao tự chế chém nhau giải quyết mâu thuẫn.

Để thực hiện, Thượng rủ Trần Thành Trung, Nguyễn Lê Phương Tây, Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm, Đỗ Thanh Nhàn, Nguyễn Hoàng Nhựt, Trần Văn Nguyên, Dương Thái Khang và Bạch Nhựt Huy mang theo dao tự chế, dao lê và 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ.

Khi đến TP Long Xuyên, Thượng gặp Phan Thanh Huy (SN 2007) điều khiển xe máy chở Ngô Mạch Hoàng Sùng Minh (SN 2007) nhưng nhầm tưởng là nhóm của Sang nên liền tri hô để cả nhóm rượt đuổi.

Huy chở Minh bỏ chạy thì Thượng đuổi kịp rồi dùng súng bắn 1 phát vào vai Huy, 1 phát vào chân Minh làm xe của nạn nhân ngã xuống đường. Huy kịp thời chạy thoát, còn Minh bỏ chạy được một đoạn thì bị Trung, Nguyên, Tây và Thượng cầm dao lao vào đâm, chém nhiều nhát khiến Minh chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyên đến công an đầu thú; còn Trung, Tâm, Nhàn, Huy, Khang, Tây và Nhựt lần lượt bị bắt giữ.

Thượng bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã.

Sau thời gian trốn sang Campuchia, được sự vận động của Công an tỉnh An Giang nên Thượng trở về đầu thú.

Các bị cáo Trung, Tâm, Nhàn, Huy, Khang, Nguyên, Tây và Nhựt tại phiên toà sơ thẩm

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 20-11-2024, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt tử hình Trung; Tây tù chung thân. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 7 năm đến 13 năm tù về tội "Giết người".