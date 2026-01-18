Đối tượng truy nã lẩn trốn ở Thái Lan, về nước đầu thú

Chiều 18-1, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa tiếp nhận một đối tượng truy nã ra đầu thú sau thời gian bỏ trốn ra nước ngoài và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Rơ Lan Thuin (bên phải) ra đầu thú tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng Rơ Lan Thuin (SN 1979, trú tỉnh Gia Lai) bị kết án về tội "Hủy hoại rừng" với mức án 12 tháng tù.

Trong thời gian chờ chấp hành án, đối tượng đã rời khỏi địa phương, vượt biên sang Thái Lan sinh sống, buộc Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai phải ra quyết định truy nã.

Trong thời gian lẩn trốn tại Thái Lan, thông qua sự vận động, thuyết phục của lực lượng chức năng và gia đình, Rơ Lan Thuin đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, tự nguyện trở về Việt Nam để chấp hành án.

Ngày 14-1-2026, đối tượng đến Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị) xin đầu thú. Sau khi tiếp nhận, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thủ tục di lý đối tượng về địa phương, bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Hiện Rơ Lan Thuin đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật.