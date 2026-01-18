HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đối tượng truy nã lẩn trốn ở Thái Lan, về nước đầu thú

Đức Anh

(NLĐO) - Sau thời gian trốn sang Thái Lan, đối tượng bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội hủy hoại rừng đã ra đầu thú.

Chiều 18-1, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa tiếp nhận một đối tượng truy nã ra đầu thú sau thời gian bỏ trốn ra nước ngoài và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Sau thời gian lẩn trốn tại Thái Lan, đối tượng truy nã về nước đầu thú - Ảnh 1.

Đối tượng Rơ Lan Thuin (bên phải) ra đầu thú tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng Rơ Lan Thuin (SN 1979, trú tỉnh Gia Lai) bị kết án về tội "Hủy hoại rừng" với mức án 12 tháng tù.

Trong thời gian chờ chấp hành án, đối tượng đã rời khỏi địa phương, vượt biên sang Thái Lan sinh sống, buộc Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai phải ra quyết định truy nã.

Trong thời gian lẩn trốn tại Thái Lan, thông qua sự vận động, thuyết phục của lực lượng chức năng và gia đình, Rơ Lan Thuin đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, tự nguyện trở về Việt Nam để chấp hành án.

Ngày 14-1-2026, đối tượng đến Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị) xin đầu thú. Sau khi tiếp nhận, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thủ tục di lý đối tượng về địa phương, bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Hiện Rơ Lan Thuin đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật.

Nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ ở Hưng Yên đã ra đầu thú

Nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ ở Hưng Yên đã ra đầu thú

(NLĐO)- Kiều Ngọc Anh, nghi phạm sát hại 2 phụ nữ rồi cướp tài sản ở Hưng Yên, đã ra đầu thú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Vừa xuống sân bay Nội Bài, Lê Văn Hùng ra đầu thú

(NLĐO) - Sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, đối tượng bị truy nã Lê Văn Hùng đã về nước và ra đầu thú ngay khi vừa xuống máy bay tại sân bay Nội Bài.

"Nữ hiệp" Phan Công Hoài Giang ra đầu thú sau phi vụ King Club

(NLĐO) - Sau thời gian lẩn trốn, Phan Công Hoài Giang - đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép ma túy tại King Club Quảng Bình, đã ra đầu thú

Thái Lan đầu thú đối tượng Gia Lai bị truy nã
