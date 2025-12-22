HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
"Nữ hiệp" Phan Công Hoài Giang ra đầu thú sau phi vụ King Club

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau thời gian lẩn trốn, Phan Công Hoài Giang - đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép ma túy tại King Club Quảng Bình, đã ra đầu thú

"Người đẹp" Phan Công Hoài Giang ra đầu thú sau phi vụ tại King Club Quảng Bình - Ảnh 1.

Đối tượng Phan Công Hoài Giang đầu thú tại cơ quan công an.

Ngày 22-12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Phan Công Hoài Giang (24 tuổi, trú xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) - đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy - đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, vào tối 7-9 và rạng sáng 8-9, Phan Công Hoài Giang đã tham gia mua bán ma túy cho một số đối tượng đang tụ tập nghe nhạc và sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà hàng "King Club Quảng Bình", địa chỉ số 87 Phạm Văn Đồng, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Liên quan vụ việc, sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 280/QĐ-CSMT để điều tra, làm rõ hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm trên. Trong quá trình điều tra, Phan Công Hoài Giang đã bỏ trốn khỏi địa phương, buộc cơ quan chức năng phải ra quyết định truy nã.

Sau khi tiếp nhận đối tượng đầu thú, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành lấy lời khai, làm rõ các tình tiết liên quan. Tại cơ quan công an, Phan Công Hoài Giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

