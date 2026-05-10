Thể thao

Đội tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc, UAE tại VCK Asian Cup 2027

Tường Phước

(NLĐO) - Kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2027 đưa đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon - Yemen.

Đội tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc, UAE tại VCK Asian Cup 2027 - Ảnh 1.
Đội tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc, UAE tại VCK Asian Cup 2027 - Ảnh 2.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 đã diễn ra tối 9-5 tại Riyadh (Ả Rập Saudi), xác định các bảng đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon và Yemen.

Tham dự buổi lễ về phía LĐBĐ Việt Nam (VFF) và tuyển Việt Nam có HLV trưởng Kim Sang-sik cùng Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tham dự sự kiện trên cương vị Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC.

Đội tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc, UAE tại VCK Asian Cup 2027 - Ảnh 3.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, HLV Kim Sang Sik tham dự lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027.

Bảng E được đánh giá nhiều thử thách đối với thầy trò ông Kim khi Hàn Quốc và UAE đều là những đại diện hàng đầu của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, bảng đấu này cũng mở ra cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực và bản lĩnh ở sân chơi châu lục.

Hàn Quốc hiện là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất châu Á với nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu. Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam mới chỉ một lần đánh bại Hàn Quốc, đó là chiến thắng 1-0 tại vòng loại Asian Cup 2004 trên sân Mỹ Đình.

Thời điểm đó, Hàn Quốc vừa giành hạng tư World Cup 2002 và sở hữu thế hệ tuyển thủ tài năng thế giới. Sau thất bại 0-5 ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam vẫn tạo nên cú sốc lớn khi giành chiến thắng nhờ pha lập công của tiền đạo Phạm Văn Quyến ở phút 74.

Đội tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc, UAE tại VCK Asian Cup 2027 - Ảnh 4.

Trong khi đó, UAE cũng là đối thủ để lại nhiều dấu ấn với bóng đá Việt Nam trong gần hai thập kỷ qua. Tại Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam từng tạo nên chiến thắng lịch sử 2-0 trước UAE trên sân Mỹ Đình nhờ các pha lập công của Quang Thanh và Công Vinh, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết Asian Cup.

Đến vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại UAE 1-0 trên sân nhà bằng siêu phẩm sút xa của Tiến Linh. Ở trận lượt về diễn ra tại UAE vào tháng 6-2021, dù để thua 2-3, Những Chiến binh Sao vàng vẫn có màn trình diễn kiên cường với hai bàn thắng của Tiến Linh cùng Minh Vương.

Đội tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc, UAE tại VCK Asian Cup 2027 - Ảnh 5.
Đội tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc, UAE tại VCK Asian Cup 2027 - Ảnh 6.

Việc rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của những đối thủ mạnh được xem là thử thách lớn nhưng đồng thời cũng là cơ hội quý giá để đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục. Với việc Asian Cup 2027 áp dụng thể thức chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội để hướng tới mục tiêu cạnh tranh vé đi tiếp.

VCK Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7-1 đến 5-2-2027 tại Ả Rập Saudi. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử đội tuyển Việt Nam góp mặt tại sân chơi số một của bóng đá châu lục.

(NLĐO) - Nguyễn Tài Lộc (tên mới của Geovane Magno) có thể là sự bổ sung chất lượng trên hàng công đội tuyển Việt Nam.

(NLĐO) - Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 3, tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội tiến sâu lẫn thách thức rơi vào bảng "tử thần" tại VCK Asian Cup 2027.

(NLĐO) - Việc trợ lý Lee Jung-soo rời ban huấn luyện các đội tuyển Việt Nam để lại khoảng trống lớn ở những tình huống cố định.

