Thể thao

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng chạm trán Bangladesh

Tường Phước

(NLĐO) - Hội đủ quân số hôm 24-3, đội tuyển Việt Nam gấp rút hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận giao hữu quốc tế chạm trán Bangladesh

Chiều 24-3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, gấp rút hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận giao hữu quốc tế với Bangladesh, trước khi hướng tới cuộc tái đấu Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tại buổi tập này, HLV Kim Sang-sik đã có trong tay đầy đủ lực lượng khi nhóm 7 cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội lên hội quân sau trận đấu bù vòng 13 V-League. Sự góp mặt của các trụ cột giúp đội tuyển hoàn thiện đội hình, tăng cường chiều sâu và tính cạnh tranh ở các vị trí.

Một tín hiệu tích cực khác là tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội sau hai ngày tập riêng. Trong khi đó, do vừa thi đấu và hội quân muộn, nhóm cầu thủ của CLB Công an Hà Nội chủ yếu tập nhẹ với các bài vận động và thả lỏng nhằm lấy lại thể trạng tốt nhất.

Trong số những gương mặt vừa trở lại, trung vệ Trần Đình Trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Đây là lần đầu tiên anh được triệu tập dưới thời HLV Kim Sang-sik, đồng thời cũng là lần trở lại đội tuyển quốc gia sau gần 4 năm. Lần gần nhất Đình Trọng khoác áo đội tuyển là ở trận giao hữu thắng Singapore 4-0 vào tháng 9-2022.

Sự nghiệp của trung vệ sinh năm 1997 từng bị gián đoạn bởi nhiều chấn thương nghiêm trọng, trong đó có hai lần đứt dây chằng đầu gối cùng các ca phẫu thuật liên quan đến xương, sụn. Sau quãng thời gian dài nỗ lực điều trị và hồi phục, Đình Trọng dần tìm lại sự ổn định kể từ mùa giải 2023-2024, qua đó thuyết phục Ban huấn luyện trao cơ hội trở lại đội tuyển.

Chia sẻ với truyền thông trong ngày đầu tiên hội quân, Đình Trọng xúc động nói: “Khi biết tin có tên trong danh sách sơ bộ tôi đã rất vui, đến khi được gọi chính thức thì càng háo hức hơn, vì đã nhiều năm rồi mới trở lại đội tuyển”.

Trung vệ này cho biết gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất trong hành trình vượt qua chấn thương và trở lại sân cỏ. Trọng nhấn mạnh: “Sau những chấn thương, gia đình là động lực giúp tôi cố gắng thi đấu tốt hơn để lấy lại phong độ”.

Đánh giá về sự cạnh tranh ở hàng phòng ngự, Đình Trọng khẳng định: “Những cầu thủ có mặt ở đây đều xứng đáng. Bản thân tôi cần nỗ lực nhiều hơn để cạnh tranh vị trí chính thức”. Anh cũng bày tỏ niềm vui khi được hội ngộ các đồng đội, đặc biệt là những người đã gắn bó lâu năm trong màu áo đội tuyển.

Tuyển Việt Nam sớm giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết Asian Cup 2027 nhưng toàn đội vẫn duy trì tinh thần tập trung tập luyện cao nhất để thi đấu đạt kết quả khả quan trong dịp FIFA Days tháng 3-2026. Kết quả thắng ở hai trận đấu quốc tế tháng 3 này cũng sẽ giúp tuyển Việt Nam tích thêm điểm số, qua đó tiến gần mục tiêu lọt Top 100 FIFA.

Theo kế hoạch, thầy trò ông Kim sẽ có một ngày để chuẩn bị trước khi bước vào trận giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào ngày 26-3. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng để đội tuyển hướng tới cuộc tiếp đón Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027, diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31-3.

Tin liên quan

Tuyển Việt Nam trước cơ hội tạo ra cột mốt chưa từng có ở trận gặp Bangladesh

(NLĐO) - Tuyển Việt Nam đá giao hữu với Bangladesh vào ngày 26-3, lực lượng hiện tại của ông Kim Sang-sik có thể tạo nên một cặp song sát tấn công mới.

Làn sóng “mở cửa” của bóng đá Việt Nam

(NLĐO) - Số lượng cầu thủ có gốc gác nước ngoài tại các đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 3 đạt kỷ lục trong lịch sử.

Đoàn Văn Hậu trở lại

Sau thời gian dài chữa trị chấn thương, hậu vệ trái lừng danh Đoàn Văn Hậu đã góp mặt trở lại ở đội tuyển quốc gia

