Thể thao

Tuyển Việt Nam trước cơ hội tạo ra cột mốt chưa từng có ở trận gặp Bangladesh

Quốc An

(NLĐO) - Tuyển Việt Nam đá giao hữu với Bangladesh vào ngày 26-3, lực lượng hiện tại của ông Kim Sang-sik có thể tạo nên một cặp song sát tấn công mới.

Đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt. Cụ thể, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng tiên tung ra sân cùng lúc hai cầu thủ nhập tịch lần đầu trong lịch sử, ở trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26-3.

Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3-2026, tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đã mang đến làn gió mới cho đội tuyển dưới thời ông Kim. Trong bối cảnh hàng công cần được cải thiện hiệu suất ghi bàn, ban huấn luyện đang tính đến phương án làm mới lối chơi, với Hoàng Hên là mắt xích mới.

Hoàng Hên đã có nhiều thời gian đá cặp cùng Xuân Son trong nhiều năm chinh chiến ở V-League. Nêu cặp đôi này tái hợp là điều có thể xảy ra, đây cũng sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Việt Nam sử dụng hai cầu thủ nhập tịch cùng lúc trong đội hình xuất phát.

Tuyển Việt Nam trước cơ hội tạo ra cột mốt chưa từng có ở trận gặp Bangladesh - Ảnh 2.

Trước đó, Xuân Son đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên ra sân ở một trận đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, đồng thời góp công lớn giúp đội giành chức vô địch.

Sự kết hợp giữa Hoàng Hên và Xuân Son càng khiến người hâm mộ kỳ vọng. Thống kê về sự ăn ý của cặp đội này cho thấy Hoàng Hên đã có tới 10 pha kiến tạo cho Xuân Son, trong đó 2 lần tại Bình Định và 8 lần khi cả hai khoác áo Nam Định, con số cao nhất trong số các đồng đội từng chơi cùng tiền đạo này ở V-League.

Không chỉ đóng góp vào các bàn thắng, Hoàng Hên còn nổi bật ở khả năng kiểm soát bóng và tung ra những đường chuyền đột biến. Sau 10 trận tại V-League 2025-2026, anh đã ghi 6 bàn và có 2 kiến tạo, với dấu ấn lớn nằm trong khả năng phối hợp điều tiết trận đấu.

Với nền tảng là sự ăn ý đã được kiểm chứng, cặp đôi Hoàng Hên - Xuân Son nếu xuất hiện sẽ được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo tươi mới cho “Những chiến binh Sao Vàng".

Quang Hải nói gì trước ngày hội quân tuyển Việt Nam?

(NLĐO) - Quang Hải góp công giúp CLB Công an Hà Nội vượt qua chủ nhà Đà Nẵng với tỉ số 1-0 ở trận đấu bù vòng 13 V-League 2025-2026 trên sân Chi Lăng tối 22-3

"Song sát" mới của tuyển Việt Nam

Bộ đôi Hoàng Hên - Xuân Son hứa hẹn trở thành nền tảng cho lối chơi tấn công mới của tuyển Việt Nam

Tiền đạo tuyển Việt Nam lập công giúp Ninh Bình vào bán kết Cúp Quốc gia

(NLĐO) - Phạm Gia Hưng ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 ở phút bù giờ, giúp Ninh Bình FC vượt qua PVF-CAND để giành tấm vé vào bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026

