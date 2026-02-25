Đội tuyển Việt Nam thi đấu với Bangladesh vào tháng 3-2026

Đội tuyển Việt Nam đã chốt lịch thi đấu giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3-2026, với đối thủ là đội tuyển Bangladesh. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 26-3 và được xem là bước khởi động quan trọng của thầy trò ông Kim Sang-sik trước màn tái đấu tuyển Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đội tuyển Bangladesh là một trong những đội bóng mạnh của khu vực Nam Á, thường xuyên góp mặt tại các giải đấu do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Với phong độ đang lên trong thời gian gần đây, Bangladesh được xem là đối thủ ngang tầm với tuyển Việt Nam.

Ở hai trận gần đây nhất, Bangladesh đã hòa Nepal 2-2 (giao hữu) và thắng Ấn Độ 1-0 (Vòng loại cuối Asian Cup 2027). Cọ xát với tuyển Bangladesh sẽ giúp đoàn quân HLV Kim cải thiện phong độ, khắc phục khuyết điểm và rà soát đội hình trước khi so tài tuyển Malaysia vào ngày 31-3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 17 hoặc 18-3, chuẩn bị cho hai trận đấu liên tiếp trong quãng thời gian ngắn. Việc lựa chọn đội tuyển Bangladesh thi đấu giao hữu được đánh giá phù hợp về chuyên môn, giúp ban huấn luyện tuyển Việt Nam thử nghiệm nhân sự và đấu pháp chiến thuật.