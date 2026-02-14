Nguyễn Thanh Nhàn - "Lộc xuân" trên hàng công tuyển Việt Nam

Từ những bàn thắng quan trọng trong màu áo U23 Việt Nam đến phong độ ổn định tại CLB PVF-CAND, chân sút sinh năm 2003 đã thực sự có một năm "được mùa". Trong sắc xuân rộn ràng, câu chuyện về Thanh Nhàn vì thế cũng mang gam màu tươi mới, tràn đầy hy vọng.

Tay "săn bàn" của bóng đá Việt Nam

Ở tuổi 22, Nguyễn Thanh Nhàn là trụ cột của tuyển U23 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33 và hạng 3 Giải U23 châu Á 2026. Chân sút gốc Tây Ninh sinh ra trong gia đình giàu truyền thống thể thao và sớm được "hít thở" bầu không khí bóng đá từ khi 10 tuổi.

Vì vậy, dù tuổi đời khá trẻ nhưng Thanh Nhàn đã sở hữu nhiều năm kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, bản lĩnh chững chạc hơn các đồng nghiệp đồng trang lứa. Tuy nhiên, cầu thủ được xem là thủ lĩnh của CLB PVF-CAND đã nhiều lần lỡ hẹn với các cấp tuyển quốc gia vì chấn thương dai dẳng.

Cách đây một năm, Thanh Nhàn vẫn được nhìn nhận như một phương án giàu tiềm năng hơn là lựa chọn số một của U23 cũng như tuyển quốc gia. Nhưng bằng nỗ lực không mệt mỏi, anh từng bước thay đổi vị thế của mình.

Ở U23 Việt Nam, Thanh Nhàn không chỉ ghi bàn mà còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong tư duy chơi bóng: di chuyển linh hoạt, chọn vị trí thông minh và tích cực tham gia phối hợp.

Điều làm nên bước ngoặt của Thanh Nhàn chính là bản lĩnh thi đấu. Trong những trận cầu áp lực, tiền đạo xuất thân từ "lò" PVF sẵn sàng đối diện thử thách khó, được ban huấn luyện tin tưởng giao phó trọng trách thủ lĩnh tấn công.

Có những thời điểm bị kèm chặt, bị va chạm liên tục, tiền đạo trẻ vẫn kiên trì chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ. Sự lì lợm ấy giúp Thanh Nhàn ghi những bàn thắng mang tính bước ngoặt, góp phần đưa đội nhà "thoát hiểm" ở các giải đấu trong năm.

"Khoác áo U23 Việt Nam là niềm tự hào rất lớn. Tôi hiểu rằng mỗi cơ hội ra sân đều quý giá, nên luôn cố gắng tập trung tối đa. Năm qua giúp tôi trưởng thành hơn nhiều, cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu" - Thanh Nhàn chia sẻ trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Không chỉ cải thiện kỹ năng dứt điểm, Thanh Nhàn còn hoàn thiện khả năng chơi bóng trong không gian hẹp. Anh sẵn sàng lùi sâu nhận bóng, làm tường cho đồng đội và tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh.

Hình ảnh một trung phong năng nổ, đa năng dần thay thế hình ảnh của một "sát thủ vòng cấm" đơn thuần.

Bệ phóng mang tên PVF-CAND

Song hành cùng sự thăng tiến ở đội tuyển U23 Việt Nam là phong độ ấn tượng tại PVF-CAND. Trong môi trường thi đấu V-League đòi hỏi cường độ cao và tính cạnh tranh khốc liệt, Thanh Nhàn cho thấy sự ổn định đáng khen ngợi.

HLV Thạch Bảo Khanh đánh giá cao năng lực của Thanh Nhàn và nhấn mạnh học trò cũ có khả năng độc lập tác chiến hiệu quả cao, không chỉ ghi bàn giúp đội nhà cởi bỏ áp lực mà còn biết cách thổi bùng nhiệt huyết, duy trì tinh thần thi đấu hưng phấn cho các đồng đội.

Điểm mạnh của Thanh Nhàn nằm ở tốc độ bứt phá và khả năng chọn thời điểm xâm nhập vòng cấm. Nhiều trận đấu, Thanh Nhàn thường xuyên trừng phạt sai lầm của hàng thủ đối phương bằng những pha dứt điểm gọn gàng và đầy uy lực.

Nhưng hơn hết, điều khiến ban huấn luyện PVF-CAND cũng như tuyển U23 Việt Nam hài lòng về Thanh Nhàn là thái độ chuyên nghiệp: tập luyện nghiêm túc, lắng nghe góp ý và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Trước khi trở về quê nhà đón Tết, Thanh Nhàn bộc bạch: "Một năm qua khá bận rộn nhưng rất ý nghĩa. Tôi may mắn khi được thi đấu thường xuyên ở CLB lẫn đội tuyển. Tết là dịp để tôi nghỉ ngơi, ở bên gia đình và nhìn lại hành trình đã qua. Sau đó, tôi sẽ trở lại với quyết tâm cao hơn".

Anh cũng không quên gửi lời chúc xuân đến người hâm mộ: "Tôi mong khán giả sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ cho bóng đá Việt Nam. Sự ủng hộ ấy là động lực rất lớn với tôi cũng như các đồng nghiệp".

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết với tiết trời se lạnh tại Hưng Yên, hình ảnh Thanh Nhàn miệt mài tập luyện và thi đấu ở vòng 13 V-League 2025-2026 gợi nhiều liên tưởng đẹp, giống như chồi non vươn mình sau mùa đông băng giá.

Tiền đạo Thanh Nhàn đã trở lại mạnh mẽ sau quãng thời gian vật lộn với chấn thương và đang từng bước khẳng định vị thế của một chân sút trụ cột của tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Xuân mới mở ra, mang theo những mục tiêu mới. Với nền tảng đã xây dựng, cùng khát vọng không ngừng tiến bộ, Nguyễn Thanh Nhàn hoàn toàn có thể trở thành "lộc xuân" trên hàng công bóng đá Việt Nam - biểu tượng cho một thế hệ trẻ tràn đầy năng lượng, sẵn sàng viết tiếp những trang rực rỡ.