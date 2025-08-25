Đội tuyển Việt Nam triệu tập nhiều tân binh

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 29-8 tại Hà Nội. Đây là đợt trung lần thứ 3 trong năm 2025 của đội tuyển quốc gia, với mục đích chính là rà soát, kiểm tra và đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho các trận đấu sẽ diễn ra vào tháng 10.

Trong danh sách hội quân đợt này, bên cạnh các tuyển thủ nòng cốt, HLV Kim Sang-sik cũng triệu tập nhân tố mới, gồm: thủ thành Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (CA TP HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Nam Định), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình). Ngoài ra, những tuyển thủ vừa trở lại sau chấn thương như tiền vệ Doãn Ngọc Tân (Thanh Hóa) và hậu vệ Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel) cũng góp mặt kỳ này.

Vì bận dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra đầu tháng 9-2025 nên ông Kim trao quyền HLV trưởng huấn luyện đội tuyển quốc gia cho trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Tuyển Việt Nam làm mới lực lượng ở lần hội quân dịp FIFA Days tháng 9-2025

Dự kiến, trong thời gian tập trung tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tập với CLB Công An Hà Nội (ngày 4-9) và CLB Nam Định (ngày 7-9).

Hai "quân xanh" này sở hữu lực lượng gồm nhiều cầu thủ giỏi, dàn ngoại binh chất lượng cao nên được xem là bài "test" lý tưởng cho đội tuyển quốc gia.