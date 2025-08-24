Chân sút Việt kiều của Viettel gây ấn tượng

Để cạnh tranh danh hiệu vô địch các giải quốc nội, đội bóng "áo lính" không chỉ làm mới ban huấn luyện mà còn chiêu mộ nhiều tân binh đẳng cấp cao.

Damian Vũ Thanh An là một trong 4 cầu thủ Việt kiều được kỳ vọng giúp đội sớm trở lại vị thế anh cả trên bản đồ V-League. Tiền vệ Việt kiều Ba Lan gây ấn tượng khi ghi bàn thắng đầu tiên tại V-League chỉ sau 2 phút có mặt trên sân.

Damian Vũ Thanh An tỏa sáng trong lần đầu thi đấu V-League (Ảnh: CLB THỂ CÔNG VIETTEL)

Trong màn tiếp đón CLB Công an TP HCM thuộc vòng 2 V-League 2025-2026 trên sân Hàng Đẫy ngày 22-8, khi các chân sút ngoại binh của Thể Công Viettel phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn, HLV Popov đã tung Damian Vũ Thanh An vào sân ở phút 81. Hai phút sau, Damian Vũ Thanh An bứt tốc, chủ động gây áp lực khiến hàng thủ đối phương mắc sai lầm, từ đó ghi bàn nâng tỉ số 2-0 cho đội chủ nhà.

Damian Vũ Thanh An có cha người Việt Nam, mẹ là người Ba Lan. Chân sút Việt kiều có chiều cao 1,83 m, có thể chơi ở vị trí tiền vệ lẫn tiền đạo, từng kinh qua các giải chuyên nghiệp ở Ba Lan từ năm 16 tuổi.

Để lại dấu ấn trong lần đầu tham dự V-League, Damian Vũ Thanh An được HLV Popov đánh giá cao năng lực chuyên môn. Chiến lược gia người Bulgaria nhận xét Damian thể hiện sự tự tin khi lần đầu được trao cơ hội vào sân. Ông đánh giá học trò là mẫu cầu thủ giàu kỹ thuật, tốc độ, nhạy bén và giàu nhiệt huyết.

Trong khi đó, giới chuyên gia tin rằng Damian sẽ sớm trở thành trụ cột của đội bóng "áo lính" nếu liên tục được trau dồi kinh nghiệm thực chiến ở sân chơi hàng đầu Việt Nam. Về phần mình, tân binh của CLB Thể Công Viettel chia sẻ: "Tôi luôn muốn được thi đấu ở Việt Nam và ngay ngày đầu tiên đến với Thể Công Viettel, tôi đã muốn gắn bó, cống hiến cho đội bóng này".

Tỏa sáng trong trận ra mắt ở V-League, Damian hẳn cũng ghi điểm với HLV Kim Sang-sik, khi chiến lược gia người Hàn Quốc trực tiếp dự khán trận đấu trên sân Hàng Đẫy ngày 22-8.

Damian chưa hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam song là ứng viên được điền tên vào danh sách U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tháng 12-2025 tại Thái Lan.