Đơn hàng gần 1 tỉ đồng từ trường đại học hóa ra là chiêu lừa tinh vi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đơn hàng gần 1 tỉ đồng từ trường đại học hóa ra là chiêu lừa tinh vi

CA LINH

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ vừa ngăn chặn thành công vụ lừa đảo mạo danh nhân viên của một trường đại học trên địa bàn thành phố.

Ngày 20-5, Công an TP Cần Thơ cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an phường Long Tuyền vừa tiếp nhận thông tin từ một chủ doanh nghiệp trình báo về trường hợp giả mạo danh nghĩa Trường Đại học Tây Đô (phường Cái Răng) với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đơn hàng gần 1 tỉ đồng từ trường đại học Tây Đô: Chiêu lừa đảo tinh vi tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mạo do đối tượng lừa đảo gửi

Người này tự xưng Nguyễn Hữu Nghĩa, nhân viên phụ trách vật tư của Trường Đại học Tây Đô và đưa ra hình ảnh thẻ nhân sự để chứng minh. Đi kèm với đó là các giấy tờ, văn bản giả mạo nhà trường để liên hệ với chủ doanh nghiệp đặt hàng mua giường sắt với tổng giá trị gần 1 tỉ đồng.

Trong quá trình trao đổi, người này yêu cầu chủ doanh nghiệp muốn thực hiện hợp đồng phải chuyển khoản đặt cọc trước cho mình với số tiền 100 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, cơ quan công an đã kịp thời tư vấn, hướng dẫn chủ doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện các yêu cầu của đối tượng lừa đảo và ngăn chặn kịp thời việc gửi tiền.

Công an TP Cần Thơ cho biết chiêu thức lừa đảo này tinh vi, đánh vào tâm lý của chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất muốn được ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm, thiết bị với số lượng lớn cho các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục.

Đơn hàng gần 1 tỉ đồng từ trường đại học Tây Đô: Chiêu lừa đảo tinh vi tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Hình ảnh về văn bản giả mạo cơ sở giáo dục do đối tượng lừa đảo sử dụng

Mục đích của kẻ lừa đảo nhằm gây áp lực, yêu cầu chủ doanh nghiệp phải đặt cọc trước một khoản tiền lớn để giữ chỗ. Tuy nhiên, sau khi chuyển khoản xong, họ sẽ chiếm đoạt tài sản và cắt đứt mọi liên lạc.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác phòng ngừa khi gặp những chiêu thức lừa đảo như trên. Trường hợp tiếp nhận các văn bản, thông báo giả mạo cần trình báo cho cơ quan công an để được hướng dẫn kịp thời.

Tin liên quan

Cuộc đột kích sào huyệt lừa đảo và nhiệm vụ "không chỉ bắt ông trùm"

Cuộc đột kích sào huyệt lừa đảo và nhiệm vụ "không chỉ bắt ông trùm"

Đường dây lừa đảo bị triệt phá là kết quả của quá trình kiên trì lần theo từng dòng dữ liệu của lực lượng trinh sát hình sự.

Truy tìm cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng liên quan vụ lừa đảo ở Tây Ninh

(NLĐO) - Công an tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định truy tìm 1 đối tượng liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2025 để phục vụ điều tra

Cụ bà mang 19 chỉ vàng đi bán để chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

(NLĐO) - Cơ quan công an đã ngăn chặn kịp thời cụ bà 70 tuổi mang 19 chỉ vàng bán thành tiền để chuyển cho bọn lừa đảo.

lừa đảo Cần Thơ Trường đại học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo