Đơn hàng gần 1 tỉ đồng từ trường đại học hóa ra là chiêu lừa tinh vi

Ngày 20-5, Công an TP Cần Thơ cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an phường Long Tuyền vừa tiếp nhận thông tin từ một chủ doanh nghiệp trình báo về trường hợp giả mạo danh nghĩa Trường Đại học Tây Đô (phường Cái Răng) với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mạo do đối tượng lừa đảo gửi

Người này tự xưng Nguyễn Hữu Nghĩa, nhân viên phụ trách vật tư của Trường Đại học Tây Đô và đưa ra hình ảnh thẻ nhân sự để chứng minh. Đi kèm với đó là các giấy tờ, văn bản giả mạo nhà trường để liên hệ với chủ doanh nghiệp đặt hàng mua giường sắt với tổng giá trị gần 1 tỉ đồng.

Trong quá trình trao đổi, người này yêu cầu chủ doanh nghiệp muốn thực hiện hợp đồng phải chuyển khoản đặt cọc trước cho mình với số tiền 100 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, cơ quan công an đã kịp thời tư vấn, hướng dẫn chủ doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện các yêu cầu của đối tượng lừa đảo và ngăn chặn kịp thời việc gửi tiền.

Công an TP Cần Thơ cho biết chiêu thức lừa đảo này tinh vi, đánh vào tâm lý của chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất muốn được ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm, thiết bị với số lượng lớn cho các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục.

Hình ảnh về văn bản giả mạo cơ sở giáo dục do đối tượng lừa đảo sử dụng

Mục đích của kẻ lừa đảo nhằm gây áp lực, yêu cầu chủ doanh nghiệp phải đặt cọc trước một khoản tiền lớn để giữ chỗ. Tuy nhiên, sau khi chuyển khoản xong, họ sẽ chiếm đoạt tài sản và cắt đứt mọi liên lạc.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác phòng ngừa khi gặp những chiêu thức lừa đảo như trên. Trường hợp tiếp nhận các văn bản, thông báo giả mạo cần trình báo cho cơ quan công an để được hướng dẫn kịp thời.