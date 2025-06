Dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo đó, Thủ tướng lưu ý tuyệt đối không chủ quan, lơ là vì có thể xuất hiện những yếu tố đột xuất, bất ngờ, cần chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó; chú trọng phòng chống tiêu cực trong tất cả các khâu của kỳ thi.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT, các cấp, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, gọn nhẹ, tin cậy, hiệu quả, giảm áp lực, giảm chi phí, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh thể hiện năng lực. Các cơ quan, đơn vị bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực, y tế, an ninh, an toàn, phương án hỗ trợ đi lại đến việc thông tin kịp thời, đầy đủ; không để bất cứ thí sinh nào vì lý do khách quan mà không được dự thi.

Bộ GD-ĐT phải bảo đảm đề thi chất lượng, bám sát chương trình GDPT, có mức độ phân hóa phù hợp, nhất là kỳ thi năm nay tổ chức cho 2 nhóm học sinh theo học 2 chương trình. Ngành giáo dục cần tổ chức thi sao cho phản ánh đúng những kiến thức cốt lõi, cơ bản của 2 chương trình; bảo đảm tuyệt đối an toàn và chính xác, không để xảy ra sơ suất, sự cố, tiêu cực về vận chuyển, in sao, quản lý đề thi. Bộ GD-ĐT chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để tập huấn, hướng dẫn các địa phương triển khai giải pháp phòng chống tiêu cực, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong kỳ thi.

Thủ tướng cũng lưu ý UBND các tỉnh, thành phân cấp triệt để, bảo đảm linh hoạt, chủ động hơn nữa cho các địa phương trong công tác tổ chức kỳ thi; chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tại địa phương.