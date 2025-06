Thủ tướng chỉ đạo tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025

Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT được kết nối trực tuyến tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo định hướng Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong thời điểm lịch sử khi cả nước sắp xếp lại địa giới hành chính các địa phương, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết thúc hoạt động của cấp huyện.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là diễn ra kỳ thi (theo kế hoạch là các ngày 26 và 27-6-2025), ngay trước thời điểm ngày 30-6 khi cả nước đồng loạt công bố hệ thống tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1-7-2025.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu là không để ảnh hưởng tới kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra bình thường, toàn diện, đồng bộ; các bộ ngành, địa phương và đặc biệt là cấp cơ sở tham gia để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chu đáo, thông suốt, gọn nhẹ, công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm chất lượng cao nhất, phản ánh khách quan nhất chất lượng dạy và học, bảo đảm yêu cầu, quy định đề ra. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng của tháng 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định kỳ thi tốt nghiệp THPT là một "ngưỡng cửa" quan trọng; không chỉ đánh dấu "sự trưởng thành" của các cháu, mà còn là bước "chuyển tiếp" mang tính định hướng, định hình con đường tương lai của mỗi học sinh.

Với tinh thần học tập suốt đời, kết quả của kỳ thi phản ánh quá trình rèn luyện, nỗ lực không ngừng qua 12 năm học tập; đồng thời đây là căn cứ để xét tốt nghiệp, là điều kiện "đầu vào" của các trường đại học, cao đẳng, mở ra cơ hội học tập và nghề nghiệp cho thế hệ tương lai của đất nước.

"Phải bảo đảm khả năng tiếp cận bình đẳng về giáo dục theo hoàn cảnh, điều kiện, khả năng của mỗi người và dù hoàn cảnh, điều kiện, khả năng thế nào thì Đảng, Nhà nước cũng quan tâm. Hằng năm, kỳ thi luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương cùng toàn xã hội quan tâm sâu sắc - nhà nhà, người người đều theo dõi, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em vững tin, an tâm bước vào kỳ thi" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị Bộ GD-ĐT báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ lớn cho tổ chức kỳ thi, nhất là việc ban hành hệ thống văn bản, hướng dẫn cho các địa phương gắn với thực hiện phân cấp, phân quyền, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, công tác đề thi (theo chương trình mới và chương trình cũ), công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, các hệ thống hạ tầng dùng chung của kỳ thi, công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và với các địa phương.

Các bộ, cơ quan, địa phương báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị mình, nhất là trong bối cảnh tình hình đặc biệt với nhiều điểm mới; trong quá trình tổ chức triển khai gặp phải những khó khăn, vướng mắc nào; đề xuất các công việc cụ thể để bảo đảm kỳ thi tại địa phương được tổ chức theo đúng kế hoạch, hướng dẫn (công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn lực; tập huấn đội ngũ; bảo đảm an toàn, vận chuyển, sao in đề thi; tổ chức thi, chấm thi….); công tác an ninh, an toàn; công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác sẵn sàng cung ứng điện, nước; phương án dự phòng, công tác ứng phó trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, mưa lũ, nắng nóng…; công tác hỗ trợ học sinh đi thi, nhất là học sinh vùng sâu vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn, học sinh yếu thế, bị ốm đau; sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, Đoàn Thanh niên để hỗ trợ học sinh, tiếp sức mùa thi…

Thủ tướng lưu ý Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan báo chí, truyền thông cập nhật kịp thời tình hình thời tiết, thiên tai.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là tạo thuận lợi nhất cho người thi và giám thị coi thi, bảo đảm tiếp cận bình đẳng với các đối tượng khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau; phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để kỳ thi thành công, làm sao để đây thực sự là ngày hội của học sinh, thầy cô giáo, của ngành giáo dục và toàn dân, toàn xã hội.