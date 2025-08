TP HCM có quy mô trường, lớp lớn nhất

Năm học 2025-2026, toàn TP HCM có gần 2,6 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông, tăng 39.632 em so với năm học trước. Trong đó, cấp mầm non có 478.458 học sinh - tăng 4.737 em; tiểu học có 939.002 học sinh - giảm 9.485 em; THCS có 759.278 học sinh - tăng 42.978 em và THPT có 352.051 học sinh - tăng 1.402 em so với năm học trước.

Sau khi hợp nhất, TP HCM trở thành địa phương có quy mô trường, lớp lớn nhất cả nước, với hơn 3.500 cơ sở giáo dục các bậc học và trên 100.000 cán bộ quản lý, giáo viên.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, để chuẩn bị cho năm học mới, sở đã chủ động trình xin ý kiến UBND thành phố về chủ trương giao Sở GD-ĐT tổ chức tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, phường và đặc khu trên địa bàn thành phố.

Sở GD-ĐT TP HCM cũng đã chia quy mô ngành giáo dục của 168 phường, xã, đặc khu thành 16 cụm trường để quản lý về chuyên môn, hoạt động giáo dục. Mỗi cụm bao gồm các trường từ cấp mầm non đến THPT, GDNN-GDTX trên địa bàn phường trú đóng. Ở mỗi cụm chuyên môn, với từng môn học, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ phân công 1-2 cán bộ quản lý/giáo viên đảm nhiệm vai trò giáo viên mạng lưới để hỗ trợ về chuyên môn cho giáo viên trong cụm.

Sở GD-ĐT TP HCM cũng đang tổng hợp các chính sách của các địa phương trước sáp nhập để tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ đội ngũ giáo viên mạng lưới, trình HĐND TP phê duyệt.